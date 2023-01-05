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  4. Вильям ГАЛЛАС: «Не знаю, нужен ли Мудрик Арсеналу»
Англия
05 января 2023, 21:25 | Обновлено 05 января 2023, 21:26
1021
0

Вильям ГАЛЛАС: «Не знаю, нужен ли Мудрик Арсеналу»

Экс-защитник – о возможном трансфере Михаила Мудрика

05 января 2023, 21:25 | Обновлено 05 января 2023, 21:26
1021
0
Вильям ГАЛЛАС: «Не знаю, нужен ли Мудрик Арсеналу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший защитник «Арсенала» Вильям Галлас прокомментировал интерес клуба к вингеру «Шахтера» Михаилу Мудрику:

«Не знаю, нужен ли «Арсеналу» Мудрик на вторую половину сезона. Может и нужен. Сезон длинный, но у Артеты уже есть его состав, есть скамейка запасных, игроки, которые могут сыграть на этой позиции – например, Нкетия.

На этот вопрос действительно непросто ответить. Если они его подпишут, то знают зачем. Убежден, что Мудрик – отличный футболист, который может помочь этой команде. Если он поможет им выиграть титул, то пускай покупают».

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Источник Daily Mail
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