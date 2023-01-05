Вильям ГАЛЛАС: «Не знаю, нужен ли Мудрик Арсеналу»

Бывший защитник «Арсенала» Вильям Галлас прокомментировал интерес клуба к вингеру «Шахтера» Михаилу Мудрику:

«Не знаю, нужен ли «Арсеналу» Мудрик на вторую половину сезона. Может и нужен. Сезон длинный, но у Артеты уже есть его состав, есть скамейка запасных, игроки, которые могут сыграть на этой позиции – например, Нкетия.

На этот вопрос действительно непросто ответить. Если они его подпишут, то знают зачем. Убежден, что Мудрик – отличный футболист, который может помочь этой команде. Если он поможет им выиграть титул, то пускай покупают».