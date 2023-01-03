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  4. Арсенал спешит оформить трансфер Мудрика. В клубе мечтают о титуле АПЛ
Англия
03 января 2023, 17:35 |
2074
1

Арсенал спешит оформить трансфер Мудрика. В клубе мечтают о титуле АПЛ

Артета хочет оформить переход в первой половине января

03 января 2023, 17:35 |
2074
1
Арсенал спешит оформить трансфер Мудрика. В клубе мечтают о титуле АПЛ
ФК Шахтер

По информации британских СМИ, «Арсенал» не готов вести с «Шахтером» переговоры по трансферу Михаила Мудрика до конца января. Наоборот, лондонский клуб хочет все сделать как можно быстрее.

Сообщается, что в клубе верят в возможность оформить первый с 2004 года титул АПЛ, учитывая проблемы «Ливерпуля» и нестабильность «Манчестер Сити».

В январе у «Арсенала» будет ряд больших матчей, включая битвы с «Тоттенхэмом» и МЮ, а уже в феврале команду ждет встреча с «Манчестер Сити».

Учитывая травму того же Габриэля Жезуса, тренер Микель Артета хочет иметь широкий состав, а главным усилением считается именно Мудрик.

По этой причине «Арсенал», получив отказ на первое предложение, оперативно сделал второе и ждет ответ украинской стороны.

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Источник Evening Standard
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