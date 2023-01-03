Арсенал спешит оформить трансфер Мудрика. В клубе мечтают о титуле АПЛ

По информации британских СМИ, «Арсенал» не готов вести с «Шахтером» переговоры по трансферу Михаила Мудрика до конца января. Наоборот, лондонский клуб хочет все сделать как можно быстрее.

Сообщается, что в клубе верят в возможность оформить первый с 2004 года титул АПЛ, учитывая проблемы «Ливерпуля» и нестабильность «Манчестер Сити».

В январе у «Арсенала» будет ряд больших матчей, включая битвы с «Тоттенхэмом» и МЮ, а уже в феврале команду ждет встреча с «Манчестер Сити».

Учитывая травму того же Габриэля Жезуса, тренер Микель Артета хочет иметь широкий состав, а главным усилением считается именно Мудрик.

По этой причине «Арсенал», получив отказ на первое предложение, оперативно сделал второе и ждет ответ украинской стороны.