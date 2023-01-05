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Европейская Суперлига
05 января 2023, 20:53 |
351
1

Жоан ЛАПОРТА: «Суперлига может стать реальностью к 2025 году»

Президент «Барселоны» настроен оптимистично

05 января 2023, 20:53 |
351
1
Жоан ЛАПОРТА: «Суперлига может стать реальностью к 2025 году»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоан Лапорта

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта по-прежнему верит в успех проекта европейской Суперлиги:

«Весной у нас будет решение по Суперлиге, которое будет означать для клубов то же самое, что для игроков закон Босмана. Я бы не согласился участвовать в этом проекте, если бы не турнир не был открытым. Проект приняли «Реал», «Юве» и другие клубы, которые пока не хотят выходить на свет.

Если решение будет положительным, Суперлига может стать реальностью к 2025 году. Если оно не будет благоприятным, то от того, каким будет решение, будет зависеть, какие шаги нам предпринять. Степень нашего успеха определит, что можно будет сделать с Суперлигой.

У нас будет еврокубковый турнир, который будет конкурировать с Премьер-лигой. Мы хотим, чтобы английские клубы вошли в Суперлигу, но мы считаем, что на первом этапе они этого не сделают. Я убежденный сторонник национальных лиг, но – это мое личное мнение – я думаю, что на втором этапе произойдет слияние Европейской Суперлиги и Премьер-лиги».

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Жоан Лапорта Барселона Европейская Суперлига
Источник Cadena Ser
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Juzik
Ясно, главное бабосики, а не интересы людей...
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