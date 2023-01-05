Месси не поможет ПСЖ в матче Кубка Франции с Шатору
Аргентинец вне обоймы команды
Аргентинский нападающий парижского «ПСЖ» Лионель Месси не примет участие в поединке 1/32 финала Кубка Франции с «Шатору», который состоится 6 января.
35-летний аргентинец оказался вне заявки парижской команды на предстоящую игру.
Как известно, 4 января, Месси вернулся в расположение «ПСЖ» после отпуска, который он получил после победы сборной Аргентины на ЧМ-2022. Форвард после возобновления сезона в чемпионате Франции пропустил две игры парижан – со «Страсбургом» (2:1) и с «Лансом» (1:3).
🆗✔️— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 5, 2023
Voici le groupe pour #LBCPSG en @coupedefrance ! 🔴🔵
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