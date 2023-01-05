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  4. Месси не поможет ПСЖ в матче Кубка Франции с Шатору
Франция
05 января 2023, 19:03 | Обновлено 05 января 2023, 19:11
118
0

Месси не поможет ПСЖ в матче Кубка Франции с Шатору

Аргентинец вне обоймы команды

05 января 2023, 19:03 | Обновлено 05 января 2023, 19:11
118
0
Месси не поможет ПСЖ в матче Кубка Франции с Шатору
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Аргентинский нападающий парижского «ПСЖ» Лионель Месси не примет участие в поединке 1/32 финала Кубка Франции с «Шатору», который состоится 6 января.

35-летний аргентинец оказался вне заявки парижской команды на предстоящую игру.

Как известно, 4 января, Месси вернулся в расположение «ПСЖ» после отпуска, который он получил после победы сборной Аргентины на ЧМ-2022. Форвард после возобновления сезона в чемпионате Франции пропустил две игры парижан – со «Страсбургом» (2:1) и с «Лансом» (1:3).

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Лионель Месси ПСЖ Кубок Франции по футболу Шатору
Источник ФК ПСЖ
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