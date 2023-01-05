Экс-защитник Арсенала Адамс назвал в АПЛ «нового Месси»

56-летний экс-игрок обороны лондонского «Арсенала» Тони Адамс ждал оценку игре 21-летнего Букайо Сака за «канониров» в нынешнем сезоне. 4-кратный чемпион АПЛ в составе лондонского клуба уверен, что у молодого англичанина впереди роскошное будущее.

«Я считаю Сака лучшим игроком сезона. Парень просто феноменален. Я немного ругал Саутгейта за то, что тот убирал его с поля во время ЧМ-2022. Сака ничуть не хуже Месси. Лео, очевидно, находится на стадии завершения своей карьеры. Даже когда мы критикуем Сака, а он не забивает пенальти в финале Евро, он реабилитируется. Каждый раз, как я вижу его на поле, он создает голевые ситуации и реализует их. Это феноменальный футболист, лучший игрок в сборной Англии и лучший игрок для «Арсенала», – заявил Адамс в эфире подкаста Seaman Says.

Букайо Сака в нынешней кампании провел за «Арсенал» во всех турнирах 23 матча, забил 7 голов и сделал 6 ассистов.