«После ухода все наладилось». Де Брюйне назвал лучшее решение в карьере

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне признался, что он уже принимал в карьере решение, которое до сих пор считает лучшим. Связано оно было с лондонским «Челси», контракт с которым он имел в 2012-2014 годах.

«Я ушел из «Челси», потому что у меня не было шансов там заиграть. Уход из «Челси» – лучшее решение в моей игровой карьере. После ухода все наладилось. Тогда я не мог представить, что буду играть за «Манчестер Сити» и выступлю на чемпионате мира», – цитирует Де Брюйне Football Daily.

В 2012 году Де Брюйне ушел из «Челси» в «Вердер» на правах аренды. В 2014-м он перешел в «Вольфсбург», откуда через год перебрался в «Манчестер Сити», где выступает до сих пор.