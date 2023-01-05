Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «После ухода все наладилось». Де Брюйне назвал лучшее решение в карьере
Англия
05 января 2023, 18:44 | Обновлено 05 января 2023, 19:02
560
0

«После ухода все наладилось». Де Брюйне назвал лучшее решение в карьере

Бельгиец вспомнил лондонский период

05 января 2023, 18:44 | Обновлено 05 января 2023, 19:02
560
0
«После ухода все наладилось». Де Брюйне назвал лучшее решение в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Де Брюйне

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне признался, что он уже принимал в карьере решение, которое до сих пор считает лучшим. Связано оно было с лондонским «Челси», контракт с которым он имел в 2012-2014 годах.

«Я ушел из «Челси», потому что у меня не было шансов там заиграть. Уход из «Челси» – лучшее решение в моей игровой карьере. После ухода все наладилось. Тогда я не мог представить, что буду играть за «Манчестер Сити» и выступлю на чемпионате мира», – цитирует Де Брюйне Football Daily.

В 2012 году Де Брюйне ушел из «Челси» в «Вердер» на правах аренды. В 2014-м он перешел в «Вольфсбург», откуда через год перебрался в «Манчестер Сити», где выступает до сих пор.

По теме:
Арсенал не собирается участвовать в аукционе по Мудрику
Экс-защитник Арсенала Адамс назвал в АПЛ «нового Месси»
ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал защитника сборной Франции и Монако
Кевин де Брюйне чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Челси
Источник Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Билеты проданы. Роналду запретили дебютировать за Аль-Наср. Что случилось?
Футбол | 04 января 2023, 22:19 6
Билеты проданы. Роналду запретили дебютировать за Аль-Наср. Что случилось?
Билеты проданы. Роналду запретили дебютировать за Аль-Наср. Что случилось?

Криштиану был дисквалифицирован в МЮ, когда выбил из рук фаната телефон

Челси готов превзойти любое предложение Арсенала по Мудрику
Футбол | 04 января 2023, 19:44 38
Челси готов превзойти любое предложение Арсенала по Мудрику
Челси готов превзойти любое предложение Арсенала по Мудрику

Похоже, «Шахтеру» таки удастся организовать трансферный спор между топ-клубами за своего таланта

Нет Роналду – нет игры. Вероятная дебютная игра КриРо за Аль-Наср отложена
Футбол | 05.01.2023, 14:59
Нет Роналду – нет игры. Вероятная дебютная игра КриРо за Аль-Наср отложена
Нет Роналду – нет игры. Вероятная дебютная игра КриРо за Аль-Наср отложена
Усик номинирован на премию Выступление года по версии The Ring
Бокс | 05.01.2023, 11:42
Усик номинирован на премию Выступление года по версии The Ring
Усик номинирован на премию Выступление года по версии The Ring
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлон | 05.01.2023, 04:40
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
МЧМ по хоккею. Чехия в ярком овертайме выбила Швецию и вышла в финал
МЧМ по хоккею. Чехия в ярком овертайме выбила Швецию и вышла в финал
05.01.2023, 00:21
Хоккей
ВИДЕО. Как Марта Костюк чемпионку Уимблдона обыграла
ВИДЕО. Как Марта Костюк чемпионку Уимблдона обыграла
04.01.2023, 16:43
Теннис
Первый трансфер УПЛ. Стало известно, сколько Днепр-1 выложил за новичка
Первый трансфер УПЛ. Стало известно, сколько Днепр-1 выложил за новичка
04.01.2023, 18:11 1
Футбол
Король не для королевского клуба. Почему Пеле отказался переходить в Реал
Король не для королевского клуба. Почему Пеле отказался переходить в Реал
04.01.2023, 13:03 1
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
05.01.2023, 11:11
Хоккей
ЗЕЛЕНСКИЙ: «Ракета против Альтаира – признание государства-террориста»
ЗЕЛЕНСКИЙ: «Ракета против Альтаира – признание государства-террориста»
04.01.2023, 08:46
Война
Челси готов предложить 80 миллионов евро за Мудрика и космическую зарплату
Челси готов предложить 80 миллионов евро за Мудрика и космическую зарплату
04.01.2023, 15:12 38
Футбол
Какую команду возглавит Петраков после сборной Украины
Какую команду возглавит Петраков после сборной Украины
03.01.2023, 19:00 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности