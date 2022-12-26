Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «Гвардиола изменил футбол во многих смыслах»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне отметил, что главный тренер команды Пеп Гвардиола внес большой вклад в развитие современного футбола.

«Я уже очень долго с ним работаю, поэтому понимаю, когда он хочет что-то поменять в игре. Его философия заключается в том, чтобы как можно больше владеть мячом и показывать качественную игру. В каком-то смысле его будут воспринимать как гения, потому что он изменил футбол. Многие тренеры подражают его игре.

Он развил идеи Кройфа, и теперь многие команды прессингуют впереди и разыгрывают мяч возле своей штрафной. Он изменил футбол во многих смыслах», - сказал Де Брюйне.

Ранее сообщалось, что Гвардиола остается рекордсменом-обидчиком Клоппа.