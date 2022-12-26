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Англия
26 декабря 2022, 19:50 | Обновлено 26 декабря 2022, 19:51
122
0

Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «Гвардиола изменил футбол во многих смыслах»

Хавбек «Манчестер Сити» – о главном тренере

26 декабря 2022, 19:50 | Обновлено 26 декабря 2022, 19:51
122
0
Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «Гвардиола изменил футбол во многих смыслах»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне отметил, что главный тренер команды Пеп Гвардиола внес большой вклад в развитие современного футбола.

«Я уже очень долго с ним работаю, поэтому понимаю, когда он хочет что-то поменять в игре. Его философия заключается в том, чтобы как можно больше владеть мячом и показывать качественную игру. В каком-то смысле его будут воспринимать как гения, потому что он изменил футбол. Многие тренеры подражают его игре.

Он развил идеи Кройфа, и теперь многие команды прессингуют впереди и разыгрывают мяч возле своей штрафной. Он изменил футбол во многих смыслах», - сказал Де Брюйне.

Ранее сообщалось, что Гвардиола остается рекордсменом-обидчиком Клоппа.

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Кевин де Брюйне Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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Источник The Guardian
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