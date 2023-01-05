Юрген КЛОПП: «Не исключено, что стану тренером сборной Германии»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не исключает, что в будущем возглавит сборную Германии:

«Не исключено, что когда-нибудь я стану главным тренером сборной Германии. Но для этого нужно, чтобы все сложилось. Сейчас для этого нет предпосылок. И если я уйду из «Ливерпуля», то в течение года не буду ничего делать».

Напомним, Клопп возглавляет Ливерпуль с осени 2015 года. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.