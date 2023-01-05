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  4. Юрген КЛОПП: «Не исключено, что стану тренером сборной Германии»
Англия
05 января 2023, 18:02 | Обновлено 05 января 2023, 18:46
509
1

Юрген КЛОПП: «Не исключено, что стану тренером сборной Германии»

Тренер «Ливерпуля» – о своем будущем

05 января 2023, 18:02 | Обновлено 05 января 2023, 18:46
509
1
Юрген КЛОПП: «Не исключено, что стану тренером сборной Германии»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не исключает, что в будущем возглавит сборную Германии:

«Не исключено, что когда-нибудь я стану главным тренером сборной Германии. Но для этого нужно, чтобы все сложилось. Сейчас для этого нет предпосылок. И если я уйду из «Ливерпуля», то в течение года не буду ничего делать».

Напомним, Клопп возглавляет Ливерпуль с осени 2015 года. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

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Ливерпуль Юрген Клопп сборная Германии по футболу
Источник Bild
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Комментарии 1
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Remark
Это было бы прекрасное решение как для Клоппа, так и для Германии. А Ливер уже не спасти (я не в том плане, что они будут в зоне вылета; а на счет того, что они уже не явные претенденты на чемпионство). Клопп из них выжил все что только можно было по максимуму. В АПЛ команды то вверх взлетают, то вниз, волнами. У Ливера явный спад, и им уже никто не поможет, просто нужно переждать это время. Теперь на их место рвутся Ньюкасл, Арсенал...
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