Англия05 января 2023, 18:02 | Обновлено 05 января 2023, 18:46
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Юрген КЛОПП: «Не исключено, что стану тренером сборной Германии»
Тренер «Ливерпуля» – о своем будущем
05 января 2023, 18:02 | Обновлено 05 января 2023, 18:46
509
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не исключает, что в будущем возглавит сборную Германии:
«Не исключено, что когда-нибудь я стану главным тренером сборной Германии. Но для этого нужно, чтобы все сложилось. Сейчас для этого нет предпосылок. И если я уйду из «Ливерпуля», то в течение года не буду ничего делать».
Напомним, Клопп возглавляет Ливерпуль с осени 2015 года. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.
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Комментарии 1
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Это было бы прекрасное решение как для Клоппа, так и для Германии. А Ливер уже не спасти (я не в том плане, что они будут в зоне вылета; а на счет того, что они уже не явные претенденты на чемпионство). Клопп из них выжил все что только можно было по максимуму. В АПЛ команды то вверх взлетают, то вниз, волнами. У Ливера явный спад, и им уже никто не поможет, просто нужно переждать это время. Теперь на их место рвутся Ньюкасл, Арсенал...
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