Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лапорта назвал цели Барселоны на концовку сезона
Испания
05 января 2023, 17:41 | Обновлено 05 января 2023, 18:03
80
0

Лапорта назвал цели Барселоны на концовку сезона

Жоан Лапорта – о желаемом

05 января 2023, 17:41 | Обновлено 05 января 2023, 18:03
80
0
Лапорта назвал цели Барселоны на концовку сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоан Лапорта

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта уверенно заявил, что «сине-гранатовым» нет надобности выходить этой зимой на трансферный рынок – команда Хави в новых исполнителях не нуждается, так как она уже готова к решению требуемых задач.

«Никакой активности не будет, если не возникнет неожиданностей. Летом мы уже проделали необходимую работу, и тренер доволен. У нас есть команда, которая имеет все шансы на титулы в этом сезоне», – заявил Лапорта.

«Барселона» в турнирной таблице Ла Лиги занимает первое место, имея 38 очков после 15 матчей.

Ранее сообщалось, что каталонцам интересен нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино.

По теме:
Барселона проявляет интерес к Фирмино
ХАВИ: «Мы сами усложнили себе жизнь»
Интерсити – Барселона – 3:4 (д.в). Хет-трик Солдевильи. Видео голов и обзор
Барселона Жоан Лапорта Хави Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.es
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Билеты проданы. Роналду запретили дебютировать за Аль-Наср. Что случилось?
Футбол | 04 января 2023, 22:19 6
Билеты проданы. Роналду запретили дебютировать за Аль-Наср. Что случилось?
Билеты проданы. Роналду запретили дебютировать за Аль-Наср. Что случилось?

Криштиану был дисквалифицирован в МЮ, когда выбил из рук фаната телефон

Опередил Мбаппе и Бензема. Стал известен лучший игрок 2022 года
Футбол | 05 января 2023, 08:58 1
Опередил Мбаппе и Бензема. Стал известен лучший игрок 2022 года
Опередил Мбаппе и Бензема. Стал известен лучший игрок 2022 года

Лионель Месси забрал эту награду по версии IFFHS

Перееду трактором. Гордон опубликовал видео с угрозами Поворознюка
Футбол | 05.01.2023, 12:34
Перееду трактором. Гордон опубликовал видео с угрозами Поворознюка
Перееду трактором. Гордон опубликовал видео с угрозами Поворознюка
Не Мартинес, Буну – 3-й. Стал известен лучший вратарь 2022 года
Футбол | 05.01.2023, 11:12
Не Мартинес, Буну – 3-й. Стал известен лучший вратарь 2022 года
Не Мартинес, Буну – 3-й. Стал известен лучший вратарь 2022 года
Челси готов превзойти любое предложение Арсенала по Мудрику
Футбол | 04.01.2023, 19:44
Челси готов превзойти любое предложение Арсенала по Мудрику
Челси готов превзойти любое предложение Арсенала по Мудрику
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. путин, иди на**й. Селезнев похвастался новым свитером
ФОТО. путин, иди на**й. Селезнев похвастался новым свитером
03.01.2023, 21:09 4
Война
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Миротворец когда-то клеймил Елену Зеленскую»
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Миротворец когда-то клеймил Елену Зеленскую»
04.01.2023, 14:59 9
Футбол
ФОТО. Позор. Инфантино сделал селфи возле гроба Пеле с улыбкой на лице
ФОТО. Позор. Инфантино сделал селфи возле гроба Пеле с улыбкой на лице
03.01.2023, 21:47 13
Футбол
Названы самые высокооплачиваемые футболисты мира. Мбаппе обогнал Месси
Названы самые высокооплачиваемые футболисты мира. Мбаппе обогнал Месси
04.01.2023, 09:15 4
Футбол
Евгений КАРАСЬ: «Ломаченко враждебен Украине, но это не его решение»
Евгений КАРАСЬ: «Ломаченко враждебен Украине, но это не его решение»
04.01.2023, 18:20
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
05.01.2023, 11:11
Хоккей
Первый трансфер УПЛ. Стало известно, сколько Днепр-1 выложил за новичка
Первый трансфер УПЛ. Стало известно, сколько Днепр-1 выложил за новичка
04.01.2023, 18:11 1
Футбол
ШЕВЧУК: «Брат в российском плену потерял 30 кг. Это напоминает концлагерь»
ШЕВЧУК: «Брат в российском плену потерял 30 кг. Это напоминает концлагерь»
04.01.2023, 23:19 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности