Лапорта назвал цели Барселоны на концовку сезона

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта уверенно заявил, что «сине-гранатовым» нет надобности выходить этой зимой на трансферный рынок – команда Хави в новых исполнителях не нуждается, так как она уже готова к решению требуемых задач.

«Никакой активности не будет, если не возникнет неожиданностей. Летом мы уже проделали необходимую работу, и тренер доволен. У нас есть команда, которая имеет все шансы на титулы в этом сезоне», – заявил Лапорта.

«Барселона» в турнирной таблице Ла Лиги занимает первое место, имея 38 очков после 15 матчей.

Ранее сообщалось, что каталонцам интересен нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино.