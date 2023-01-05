Симоне ИНДЗАГИ: «Победа над Наполи придаст нам уверенности»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу 1:0 над «Наполи» в 16-м туре Серии А:

«Победа над «Наполи», единственным без поражений в европейских топ-лигах, однозначно придаст нам огромный заряд уверенности. Я очень горжусь ребятами, потому что они помогали друг другу на поле. На них было приятно смотреть, они показали отличную игру для болельщиков.

Мы подготовились к этой игре наилучшим образом, и это было большим достижением, потому что победа над «Наполи» прямо сейчас должна придать нам большую уверенность в будущем».