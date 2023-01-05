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Англия
05 января 2023, 16:39 | Обновлено 05 января 2023, 16:46
1009
0

ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал защитника сборной Франции и Монако

«Пенсионеры» объявили о трансфере Бенуа Бедьяшиле

05 января 2023, 16:39 | Обновлено 05 января 2023, 16:46
1009
0
ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал защитника сборной Франции и Монако
ФК Челси

Лондонский «Челси» проинформировал о трансфере французского защитника «Монако» Бенуа Бедьяшиля.

Сообщается, что клуб подписал с 21-летним уроженцем Лиможа соглашение сроком на 7 с половиной лет. Бедьяшиль уже находится в расположение «Челси».

Бенуа Бедьяшиль – воспитанник «Монако». В нынешнем сезоне-2022/2023 на его счету 16 матчей и 2 гола в форме монегасков во всех турнирах

Ранее сообщалось, что Бедьяшиль обойдется «Челси» в 35-40 млн фунтов.

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Челси Бенуа Бедьяшиль трансферы АПЛ трансферы чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Монако
Источник ФК Челси
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