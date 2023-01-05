ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал защитника сборной Франции и Монако
«Пенсионеры» объявили о трансфере Бенуа Бедьяшиле
Лондонский «Челси» проинформировал о трансфере французского защитника «Монако» Бенуа Бедьяшиля.
Сообщается, что клуб подписал с 21-летним уроженцем Лиможа соглашение сроком на 7 с половиной лет. Бедьяшиль уже находится в расположение «Челси».
Бенуа Бедьяшиль – воспитанник «Монако». В нынешнем сезоне-2022/2023 на его счету 16 матчей и 2 гола в форме монегасков во всех турнирах
Ранее сообщалось, что Бедьяшиль обойдется «Челси» в 35-40 млн фунтов.
A 🆕 Blue! #BonjourBenoit 🇫🇷 pic.twitter.com/wlN1kL1OOl— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 5, 2023
Take the mic! 🎤#BonjourBenoit 🇫🇷 pic.twitter.com/EpxCjqjiv5— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 5, 2023
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