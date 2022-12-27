Англия27 декабря 2022, 07:18 | Обновлено 27 декабря 2022, 07:34
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Челси пытается подписать защитника Монако
Бенуа Бедьяшиль может продолжить карьеру в АПЛ
27 декабря 2022, 07:18 | Обновлено 27 декабря 2022, 07:34
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«Челси» ведет переговоры с «Монако» на предмет возможного перехода в лондонский клуб защитника монегасков Бенуа Бедьяшиля.
Переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии. Обсуждаемая сумма трансфера находится в диапозоне 35-40 млн евро.
21-летний Бедьяшиль в сезоне-2022/23 провел 16 матчей за «Монако» во всех турнирах, забив 2 гола, а также дебютировал за сборную Франции, дважды сыграв в розыгрыше Лиги наций.
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