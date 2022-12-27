Челси пытается подписать защитника Монако

«Челси» ведет переговоры с «Монако» на предмет возможного перехода в лондонский клуб защитника монегасков Бенуа Бедьяшиля.

Переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии. Обсуждаемая сумма трансфера находится в диапозоне 35-40 млн евро.

21-летний Бедьяшиль в сезоне-2022/23 провел 16 матчей за «Монако» во всех турнирах, забив 2 гола, а также дебютировал за сборную Франции, дважды сыграв в розыгрыше Лиги наций.