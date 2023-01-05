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05 января 2023, 15:59 | Обновлено 05 января 2023, 16:05
229
0

Спордир Лиона – о тренере Аль-Насра: Он даже будет подавать Роналду завтрак

Бразильский специалист – об испанце Руди Гарсия

05 января 2023, 15:59 | Обновлено 05 января 2023, 16:05
229
0
Спордир Лиона – о тренере Аль-Насра: Он даже будет подавать Роналду завтрак
Getty Images/Global Images Ukraine. Руди Гарсия

Спортивный директор французского «Лиона» Жуниньо Пернамбукано поведал об опыте общения с испанским тренером Руди Гарсией, который возглавляет «Аль-Наср», куда не так давно перешел португалец Криштиану Роналду.

47-летний Жуниньо заявил, что воспоминания о Руди Гарсия у него самые негативные. Характер тренер бразилец назвал худшим из всех, кого он встречал за всю свою карьеру.

«Он не способен ничем руководить. Он руководит благодаря страху, который навязывает другим», – заявил Жуниньо.

«Что касается Криштиану, то Руди не посмеет сделать ничего, чтобы как-то ему помешать – наоборот, он даже будет подавать ему завтрак, если потребуется. Он постарается подружиться с Криштиану, сблизиться с ним, он сделает для этого все. Для него подружиться с Криштиану Роналду – это мечта. Для Руди Гарсии не имеют значения успех команды, гармония в раздевалке. Для него важно, что он находится в центре внимания, даже если команда в кризисе. Но, как и все расчетливые люди, он признает тех, кто выше его, и пытается воспользоваться этим», – дополнил Жуниньо Пернамбукано.

Ранее сообщалось, что отложена вероятная дебютная игра Криштиану Роналду за «Аль-Наср», намеченная на 5 января.

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Аль-Наср Эр-Рияд Руди Гарсия Криштиану Роналду Жуниньо Пернамбукано
Источник Maisfutebol
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