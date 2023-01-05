Перееду трактором. Гордон опубликовал видео с угрозами Поворознюка

Журналист и телеведущий Дмитрий Гордон продолжает собирать компромат на президента «Ингульца» Александра Поворознюка.



На этот раз Гордон опубликовал в инстаграме видео, на котором «Папа» угрожает человеку.



«Мой любимец Саша Поворознюк во всей красе – обещает переехать человека на тракторе. Пока будем увлекаться бандюками, пока будем избирать криминал к власти? На днях расскажу о его тесной связи с врагом», – написал Гордон в инстаграме.

Ранее Поворознюк попал в базу «Миротворца». По словам президента «Ингульца», Гордон заплатил за это 500 долларов.