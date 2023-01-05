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  4. Перееду трактором. Гордон опубликовал видео с угрозами Поворознюка
Украина. Премьер лига
05 января 2023, 12:34 | Обновлено 05 января 2023, 12:35
1506
3

Перееду трактором. Гордон опубликовал видео с угрозами Поворознюка

Журналист и аграрий продолжают сражение на просторах Интернета

05 января 2023, 12:34 | Обновлено 05 января 2023, 12:35
1506
3
Перееду трактором. Гордон опубликовал видео с угрозами Поворознюка
фото из открытых источников. Александр Поворознюк

Журналист и телеведущий Дмитрий Гордон продолжает собирать компромат на президента «Ингульца» Александра Поворознюка.

На этот раз Гордон опубликовал в инстаграме видео, на котором «Папа» угрожает человеку.

«Мой любимец Саша Поворознюк во всей красе – обещает переехать человека на тракторе. Пока будем увлекаться бандюками, пока будем избирать криминал к власти? На днях расскажу о его тесной связи с врагом», – написал Гордон в инстаграме.

Ранее Поворознюк попал в базу «Миротворца». По словам президента «Ингульца», Гордон заплатил за это 500 долларов.

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видео Александр Поворознюк Дмитрий Гордон Ингулец
Источник Instagram
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Nick.Grabowski
Гордон, Суркіс та Ахметов не хочуть поїхати в східні області України, на Донбасс та показати в реальності свій справжній рівень? 
Там зараз багато різноманітних бандюків та зеків зібралося з росії. А хто як не герої 1990-х знають як вирішувати питання з кримінальними бандами?
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+1
Nick.Grabowski
"покажи мені свого опонента, і я скажу хто ти і твій рівень" 
якщо Гордон обрав для себе опонентом Поворознюка - то це його рівень і вони один одного вартують....  
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0
Andrey_1992
Як уже надоїла ця Санта-Барбара
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0
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