Перееду трактором. Гордон опубликовал видео с угрозами Поворознюка
Журналист и аграрий продолжают сражение на просторах Интернета
Журналист и телеведущий Дмитрий Гордон продолжает собирать компромат на президента «Ингульца» Александра Поворознюка.
На этот раз Гордон опубликовал в инстаграме видео, на котором «Папа» угрожает человеку.
«Мой любимец Саша Поворознюк во всей красе – обещает переехать человека на тракторе. Пока будем увлекаться бандюками, пока будем избирать криминал к власти? На днях расскажу о его тесной связи с врагом», – написал Гордон в инстаграме.
Ранее Поворознюк попал в базу «Миротворца». По словам президента «Ингульца», Гордон заплатил за это 500 долларов.
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якщо Гордон обрав для себе опонентом Поворознюка - то це його рівень і вони один одного вартують....