Радукану выиграла первый сет со счетом 6:0, но снялась из-за травмы

Британская теннисистка Эмма Радукану (№78 WTA) не смогла доиграть матч второго круга турнира WTA 250 в Окленде.



Во встрече с Викторией Кужмовой из Словакии (№134 WTA) британка выиграла первую партию со счетом 6:0, после чего проиграла вторую 5:7 и снялась из-за травмы лодыжки.



Окленд. Второй круг

Эмма Радукану (Великобритания) – Викторией Кужмова (Словакия) – 6:0, 5:7 (отказ)



Отметим, что Радукану после выигрыша US Open 2021 пока так и не смогла выиграть ни один титул WTA, а после потери очков опустилась ближе к концу первой сотни мирового рейтинга.