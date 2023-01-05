Радукану выиграла первый сет со счетом 6:0, но снялась из-за травмы
Эмма не смогла доиграть матч против Виктории Кужмовой
Британская теннисистка Эмма Радукану (№78 WTA) не смогла доиграть матч второго круга турнира WTA 250 в Окленде.
Во встрече с Викторией Кужмовой из Словакии (№134 WTA) британка выиграла первую партию со счетом 6:0, после чего проиграла вторую 5:7 и снялась из-за травмы лодыжки.
Окленд. Второй круг
Эмма Радукану (Великобритания) – Викторией Кужмова (Словакия) – 6:0, 5:7 (отказ)
Отметим, что Радукану после выигрыша US Open 2021 пока так и не смогла выиграть ни один титул WTA, а после потери очков опустилась ближе к концу первой сотни мирового рейтинга.
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