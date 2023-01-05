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  4. Радукану выиграла первый сет со счетом 6:0, но снялась из-за травмы
WTA
05 января 2023, 11:53 | Обновлено 05 января 2023, 11:54
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0

Радукану выиграла первый сет со счетом 6:0, но снялась из-за травмы

Эмма не смогла доиграть матч против Виктории Кужмовой

05 января 2023, 11:53 | Обновлено 05 января 2023, 11:54
300
0
Радукану выиграла первый сет со счетом 6:0, но снялась из-за травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану

Британская теннисистка Эмма Радукану (№78 WTA) не смогла доиграть матч второго круга турнира WTA 250 в Окленде.

Во встрече с Викторией Кужмовой из Словакии (№134 WTA) британка выиграла первую партию со счетом 6:0, после чего проиграла вторую 5:7 и снялась из-за травмы лодыжки.

Окленд. Второй круг
Эмма Радукану (Великобритания) – Викторией Кужмова (Словакия) – 6:0, 5:7 (отказ)

Отметим, что Радукану после выигрыша US Open 2021 пока так и не смогла выиграть ни один титул WTA, а после потери очков опустилась ближе к концу первой сотни мирового рейтинга.

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Эмма Радукану Виктория Кужмова WTA Окленд
Источник Sport.ua
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