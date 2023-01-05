Германия05 января 2023, 10:50 |
831
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Подпишет контракт на полгода. Легенда Аякса перейдет в немецкий гранд
Дэйли Блинд продолжит карьеру в «Баварии»
05 января 2023, 10:50 |
831
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32-летний нидерландский защитник Дэйли Блинд в ближайшее время станет игроком мюнхенской «Баварии».
Сообщается, что контракт будет подписан до конца сезона 2022/23 с опцией продления еще на год.
Отметим, что в текущем сезоне Дэйли отдал 2 голевые передачи в 13 матчах чемпионата Нидерландов, а также отметился одним голом и ассистом на ЧМ-2022 за сборную Нидерландов.
К слову, ранее стало известно, что Блинд расторг контракт с «Аяксом».
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