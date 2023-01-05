Подпишет контракт на полгода. Легенда Аякса перейдет в немецкий гранд

32-летний нидерландский защитник Дэйли Блинд в ближайшее время станет игроком мюнхенской «Баварии».

Сообщается, что контракт будет подписан до конца сезона 2022/23 с опцией продления еще на год.

Отметим, что в текущем сезоне Дэйли отдал 2 голевые передачи в 13 матчах чемпионата Нидерландов, а также отметился одним голом и ассистом на ЧМ-2022 за сборную Нидерландов.

К слову, ранее стало известно, что Блинд расторг контракт с «Аяксом».