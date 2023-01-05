Все из-за Жеваго? Ворскла потеряет первого легионера

27-летний македонский защитник полтавской «Ворсклы» Джоко Зайков может покинуть команду уже в зимнее трансферное окно.

Сообщается, что игрок близок к переходу в румынскую «Университатю».

В текущем сезоне Зайков провел за «Ворсклу» 16 матчей во всех турнирах. Результативными действиями не отличался. Его контракт с полтавской командой рассчитан до лета 2024 года.

Отметим, что Джоко является игроком национальной команды Северной Македонии. В его активе есть 22 матча в составе сборной.

К слову, уход Зайкова может стать только началом большого оттока сильных игроков из «Ворсклы». Дело в том, что президент команды Константин Жеваго имеет большие проблемы с законом.