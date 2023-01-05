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05 января 2023, 07:49 |
791
0

Тянет время, как может. Адвокат Павелко сорвал судебное заседание

Оказывается, Денис Бугай находится в отпуске

05 января 2023, 07:49 |
791
0
Тянет время, как может. Адвокат Павелко сорвал судебное заседание
Twitter. Андрей Павелко

В среду, 4 января, Киевский апелляционный суд должен был рассмотреть апелляционные жалобы Андрея Павелко и прокуратуры, которые обжаловали решение Печерского районного суда города Киева об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для президента УАФ с возможностью внесения залога в размере 9,8 млн гривен.

Однако, за 20 минут до начала заседания, адвокат президента УАФ Андрея Павелко Денис Бугай подал ходатайство о переносе судебного разбирательства. Как сообщает журналист Константин Андриюк, Бугай сейчас находится в отпуске:

«На заседание Павелко пришел сам, Без Блохина, Беланова, Демьяненко, Михайличенко. Но за 20 минут до начала заседания пришло ходатайство от адвоката Павелко Дениса Бугая. Якобы, он находится в отпуске поэтому заседание просит перенести. Еще одного адвоката в такой структуре как УАФ не нашлось».

Отметим, что участие защитника в уголовных делах является обязательным при рассмотрении уголовных дел. К слову, следствие подозревает Павелко и других руководителей УАФ в хищении средств при строительстве завода по изготовлению искусственных полей.

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Константин Андриюк Андрей Павелко Украинская ассоциация футбола криминал суд коррупция арест
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