Тянет время, как может. Адвокат Павелко сорвал судебное заседание
Оказывается, Денис Бугай находится в отпуске
В среду, 4 января, Киевский апелляционный суд должен был рассмотреть апелляционные жалобы Андрея Павелко и прокуратуры, которые обжаловали решение Печерского районного суда города Киева об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для президента УАФ с возможностью внесения залога в размере 9,8 млн гривен.
Однако, за 20 минут до начала заседания, адвокат президента УАФ Андрея Павелко Денис Бугай подал ходатайство о переносе судебного разбирательства. Как сообщает журналист Константин Андриюк, Бугай сейчас находится в отпуске:
«На заседание Павелко пришел сам, Без Блохина, Беланова, Демьяненко, Михайличенко. Но за 20 минут до начала заседания пришло ходатайство от адвоката Павелко Дениса Бугая. Якобы, он находится в отпуске поэтому заседание просит перенести. Еще одного адвоката в такой структуре как УАФ не нашлось».
Отметим, что участие защитника в уголовных делах является обязательным при рассмотрении уголовных дел. К слову, следствие подозревает Павелко и других руководителей УАФ в хищении средств при строительстве завода по изготовлению искусственных полей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У легендарного бразильца было несколько предложений о переезде в Европу, но он их не принял…
«Барса» вышла в 1/8 финала Кубка, победив «Интерсити» со счетом 4:3 OT