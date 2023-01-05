Антонио КОНТЕ: «Всегда важно набрать три очка и одержать такую ​​победу»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал разгромную победу над «Кристал Пэлас» (4:0) в матче 19-го тура английской Премьер-лиги.

«Всегда важно набрать три очка и одержать такую ​​победу. Это придает уверенности. В игре с «Астон Виллой» мы пропустили гол после хорошего первого тайма, и затем наша уверенность в себе упала. Сегодня было непросто выходить на поле спустя 2-3 дня после того поражения.

Наш ответ был действительно хорошим. Мои игроки показали отличный характер, отличные индивидуальные действия.

Надеюсь на то, что получившие травмы футболисты восстановятся. Мы говорим о важных игроках. Я надеюсь, что в эти 10 дней будут доступны все: Ришарлисон, Кулу, Бентанкур», - сказал Конте.