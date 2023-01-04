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  4. Хосеп ГВАРДИОЛА: «Арсенал может набрать 100+ очков. Будет тяжело догнать»
Англия
04 января 2023, 21:12 |
671
0

Хосеп ГВАРДИОЛА: «Арсенал может набрать 100+ очков. Будет тяжело догнать»

Тренер похвалил выступление конкурента

04 января 2023, 21:12 |
671
0
Хосеп ГВАРДИОЛА: «Арсенал может набрать 100+ очков. Будет тяжело догнать»
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что нынешняя форма «Арсенала» может привести к рекордному сезону в истории АПЛ.

«Уменьшить отставание мы можем благодаря победам и хорошей игре. Но если «Арсенал» продолжит так играть, то они наберут 100+ очков, а мы их не сможем догнать. Я бы сказал, что особенно в этом сезоне нам нужно быть просто идеальными, чтобы их догнать».

«Я надеюсь, что «Арсенал» начнет терять не только очки, но и терять в качестве игры, потому что с «Ньюкаслом» они играли хорошо», — сказал Гварлиола.

Сейчас манчестерская команда отстает от «Арсенала» на 8 очков при матче в запасе.

В истории АПЛ 100 очков за сезон удалось набрать только «Манчестер Сити» в чемпионате 2017/18.

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Арсенал Лондон Манчестер Сити Пеп Гвардиола Александр Зинченко чемпионат Англии по футболу
Источник BBC
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