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Чемпионат Италии
Лечче
04.01.2023, FT 2 : 1
Лацио
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Италия
04 января 2023, 20:43 | Обновлено 04 января 2023, 20:59
128
0

Победа Моуриньо. Рома минимально обыграла Болонью, Лацио уступил Лечче

4 января проходят матчи 16-го тура чемпионата Италии по футболу

04 января 2023, 20:43 | Обновлено 04 января 2023, 20:59
128
0
Победа Моуриньо. Рома минимально обыграла Болонью, Лацио уступил Лечче
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

4 января проходят матчи 16-го тура чемпионата Италии по футболу.

«Рома» под руководством Жозе Моуриньо нанесла поражение «Болонье» (1:0). Единственный гол в начале встречи забил Лоренцо Пеллегрини.

А вот римский клуб «Лацио» потерпел поражение от «Лечче» (1:2).

Серия A. 16-й тур, 4 января

Лечче – Лацио – 2:1

Голы: Стрефецца, 57, Коломбо, 71 – Иммобиле, 14

Рома – Болонья – 1:0

Гол: Лоренцо Пеллегрини, 6.

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Lorenzo Colombo (Лечче).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Стрефезза (Лечче).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Чиро Иммобиле (Лацио).
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Источник Sport.ua
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