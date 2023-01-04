Италия04 января 2023, 20:43 | Обновлено 04 января 2023, 20:59
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Победа Моуриньо. Рома минимально обыграла Болонью, Лацио уступил Лечче
4 января проходят матчи 16-го тура чемпионата Италии по футболу
04 января 2023, 20:43 | Обновлено 04 января 2023, 20:59
128
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4 января проходят матчи 16-го тура чемпионата Италии по футболу.
«Рома» под руководством Жозе Моуриньо нанесла поражение «Болонье» (1:0). Единственный гол в начале встречи забил Лоренцо Пеллегрини.
А вот римский клуб «Лацио» потерпел поражение от «Лечче» (1:2).
Серия A. 16-й тур, 4 января
Лечче – Лацио – 2:1
Голы: Стрефецца, 57, Коломбо, 71 – Иммобиле, 14
Рома – Болонья – 1:0
Гол: Лоренцо Пеллегрини, 6.
События матча
71’
ГОЛ ! Мяч забил Lorenzo Colombo (Лечче).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Стрефезза (Лечче).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Чиро Иммобиле (Лацио).
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