Украина. Премьер лига04 января 2023, 20:19 | Обновлено 04 января 2023, 20:29
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Шесть игроков Металлиста поедут на первый зимний сбор с Днепром-1
В их числе: Танковский, Подлепенец, Прядун, Костик, Клименчук и Порох
04 января 2023, 20:19 | Обновлено 04 января 2023, 20:29
409
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Шесть игроков харьковского «Металлиста» поедут на первый зимний учебно-тренировочный сбор вместе с «Днепром-1».
Просмотр в команде Александра Кучера будут проходить Вячеслав Танковский, Евгений Подлепенец, Максим Прядун, Орест Костик, Егор Клименчук и Богдан Порох.
Вся шестерка получит шанс закрепиться в СК «Днепр-1» по итогам сбора, который состоится в Турции.
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