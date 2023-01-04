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  4. Шесть игроков Металлиста поедут на первый зимний сбор с Днепром-1
Украина. Премьер лига
04 января 2023, 20:19 | Обновлено 04 января 2023, 20:29
409
1

Шесть игроков Металлиста поедут на первый зимний сбор с Днепром-1

В их числе: Танковский, Подлепенец, Прядун, Костик, Клименчук и Порох

04 января 2023, 20:19 | Обновлено 04 января 2023, 20:29
409
1
Шесть игроков Металлиста поедут на первый зимний сбор с Днепром-1
ФК Металлист Харьков. Евгений Подлепенец

Шесть игроков харьковского «Металлиста» поедут на первый зимний учебно-тренировочный сбор вместе с «Днепром-1».

Просмотр в команде Александра Кучера будут проходить Вячеслав Танковский, Евгений Подлепенец, Максим Прядун, Орест Костик, Егор Клименчук и Богдан Порох.

Вся шестерка получит шанс закрепиться в СК «Днепр-1» по итогам сбора, который состоится в Турции.

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Источник Фан-сайт ФК Днепр
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Gargantua
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