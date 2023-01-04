Шесть игроков Металлиста поедут на первый зимний сбор с Днепром-1

Шесть игроков харьковского «Металлиста» поедут на первый зимний учебно-тренировочный сбор вместе с «Днепром-1».

Просмотр в команде Александра Кучера будут проходить Вячеслав Танковский, Евгений Подлепенец, Максим Прядун, Орест Костик, Егор Клименчук и Богдан Порох.

Вся шестерка получит шанс закрепиться в СК «Днепр-1» по итогам сбора, который состоится в Турции.