Умер Дэвид Голд, который был одним из совладельцев Вест Хэма

Лондонский «Вест Хэм» сообщил о смерти 86-летнего Дэвида Голда, который являлся одним из совладельцев клуба.

Отмечается, что Голд скончался утром в среду в результате непродолжительной болезни.

Одним из совладельцев «Вест Хэма» Голд стал в январе 2010 года. Ему принадлежало 25,1% акций «молотобойцев».