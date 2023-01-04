Англия04 января 2023, 19:25 |
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Умер Дэвид Голд, который был одним из совладельцев Вест Хэма
Мужчины не стало на 87-м году жизни
04 января 2023, 19:25 |
433
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Лондонский «Вест Хэм» сообщил о смерти 86-летнего Дэвида Голда, который являлся одним из совладельцев клуба.
Отмечается, что Голд скончался утром в среду в результате непродолжительной болезни.
Одним из совладельцев «Вест Хэма» Голд стал в январе 2010 года. Ему принадлежало 25,1% акций «молотобойцев».
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