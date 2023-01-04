Неожиданный выигрыш. Костюк прокомментировала победу над Рыбакиной

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала победу во втором круге турнира WTA 500 в Аделаиде над чемпионкой Уимблдона Еленой Рыбакиной.



«Честно говоря, это не тот результат, к которому я готовилась сегодня. Елена – очень хороший игрок и в туре она уже несколько лет. Мы играли друг против друга еще в полуфинале юниорского Australian Open. Я не помню тот матч, но мы точно очень изменились с тех пор и набрали определенный опыт.



Я не знала, как все сегодня будет складываться, но я боролась за каждый мяч. Все могло сложиться в любую сторону. Очень рада тому, как он закончился.



Первый сет был очень близким. Кое-где мне просто не везло. Те же два брейкпоинта при счете 4:4, а в следующем гейме 0-40 на моей подаче. Я понимала, что могу с этим справиться. Не знаю, я просто продолжала бороться.



Я рада, что проведу еще один матч, потому что люблю теннис. Это первая неделя года. Очевидно, у меня нет никаких ожиданий, так как чем дальше ты проходишь, хочешь играть еще лучше.



Я раньше не играла с Онс Жабер, но встречалась с Сораной Кырстей и проиграла. Тогда она играла очень хорошо. Но женский теннис сильно изменился, сейчас любая теннисистка может обыграть любую соперницу. Они играют друг против друга завтра вечером, так что я буду смотреть этот матч и готовить себя», – сказала Марта.