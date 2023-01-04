Надаль, Алькарас, Гауфф и другие сыграют благотворительный матч для Украины

В преддверии Открытого чемпионата Австралии будет сыгран благотворительный матч для Украины в Мельбурне.



Сообщается, что 11 января игроки будут собирать средства на мероприятии под названием «Теннис играет ради мира».



В выставочных матчах примут участие Карлос Алькарас, Рафаэль Надаль, Кори Гауфф, Мария Саккари, Александр Зверев, Фрэнсис Тиафо и Алекс де Минаур.



Также в рамках этого мероприятия состоится матч между 98-летним украинским теннисистом Леонидом Станиславским и 98-летним Генри Янгом из Аделаиды. Они сразятся на Арене Рода Лейвера.



Денежные средства будут перечислены для осуществления гуманитарной поддержки в рамках работы UNICEF Australia, а также платформы Global Giving, оказывающие помощь на местах.

Отметим, что перед US Open 2022 состоялось подобное мероприятие. На нем было собрано $1.2 млн для Украины.