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Australian Open
04 января 2023, 17:12 | Обновлено 04 января 2023, 18:08
208
0

Надаль, Алькарас, Гауфф и другие сыграют благотворительный матч для Украины

11 января игроки будут собирать средства на мероприятии под названием Tennis Plays for Peace

04 января 2023, 17:12 | Обновлено 04 января 2023, 18:08
208
0
Надаль, Алькарас, Гауфф и другие сыграют благотворительный матч для Украины
Australian Open

В преддверии Открытого чемпионата Австралии будет сыгран благотворительный матч для Украины в Мельбурне.

Сообщается, что 11 января игроки будут собирать средства на мероприятии под названием «Теннис играет ради мира».

В выставочных матчах примут участие Карлос Алькарас, Рафаэль Надаль, Кори Гауфф, Мария Саккари, Александр Зверев, Фрэнсис Тиафо и Алекс де Минаур.

Также в рамках этого мероприятия состоится матч между 98-летним украинским теннисистом Леонидом Станиславским и 98-летним Генри Янгом из Аделаиды. Они сразятся на Арене Рода Лейвера.

Денежные средства будут перечислены для осуществления гуманитарной поддержки в рамках работы UNICEF Australia, а также платформы Global Giving, оказывающие помощь на местах.

Отметим, что перед US Open 2022 состоялось подобное мероприятие. На нем было собрано $1.2 млн для Украины.

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Australian Open 2023 благотворительные матчи Карлос Алькарас Рафаэль Надаль Кори Гауфф Мария Саккари Александр Зверев Фрэнсис Тиафо Алекс де Минаур
Источник Australian Open
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