Надаль, Алькарас, Гауфф и другие сыграют благотворительный матч для Украины
11 января игроки будут собирать средства на мероприятии под названием Tennis Plays for Peace
В преддверии Открытого чемпионата Австралии будет сыгран благотворительный матч для Украины в Мельбурне.
Сообщается, что 11 января игроки будут собирать средства на мероприятии под названием «Теннис играет ради мира».
В выставочных матчах примут участие Карлос Алькарас, Рафаэль Надаль, Кори Гауфф, Мария Саккари, Александр Зверев, Фрэнсис Тиафо и Алекс де Минаур.
Также в рамках этого мероприятия состоится матч между 98-летним украинским теннисистом Леонидом Станиславским и 98-летним Генри Янгом из Аделаиды. Они сразятся на Арене Рода Лейвера.
Денежные средства будут перечислены для осуществления гуманитарной поддержки в рамках работы UNICEF Australia, а также платформы Global Giving, оказывающие помощь на местах.
Отметим, что перед US Open 2022 состоялось подобное мероприятие. На нем было собрано $1.2 млн для Украины.
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