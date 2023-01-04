Соединенные Штаты Америки продлили требование по вакцинации от COVID-19 для неграждан США до 10 апреля 2023 года.



Это означает, что бывший лидер мужского тенниса Новак Джокович может не сыграть на Мастерсах в Индиан-Уэллс и Майами, так как у него нет вакцинации.



Отметим, что Мастерс в Индиан-Уэллс пройдет с 6 по 19 марта, а в Майами – 19 марта по 2 апреля.



В прошлом году из-за отказа вакцинироваться Джокович не смог выступить на Australian Open и US Open, а также на четырех Мастерсах.