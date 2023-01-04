Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Джокович может не сыграть на Мастерсах в Индиан-Уэллс и Майами
ATP
04 января 2023, 16:55 |
242
1

Джокович может не сыграть на Мастерсах в Индиан-Уэллс и Майами

В США все еще нужна вакцинация

04 января 2023, 16:55 |
242
1
Джокович может не сыграть на Мастерсах в Индиан-Уэллс и Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Соединенные Штаты Америки продлили требование по вакцинации от COVID-19 для неграждан США до 10 апреля 2023 года.

Это означает, что бывший лидер мужского тенниса Новак Джокович может не сыграть на Мастерсах в Индиан-Уэллс и Майами, так как у него нет вакцинации.

Отметим, что Мастерс в Индиан-Уэллс пройдет с 6 по 19 марта, а в Майами – 19 марта по 2 апреля.

В прошлом году из-за отказа вакцинироваться Джокович не смог выступить на Australian Open и US Open, а также на четырех Мастерсах.

По теме:
ДЖОКОВИЧ: «Надеюсь, российские и белорусские игроки смогут играть везде»
Джокович победно вернулся в Австралию после депортации
Кирьос и Джокович будут играть в паре в новом сезоне
Новак Джокович ATP Индиан-Уэллс ATP Майами
Источник Eurosport
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хотят украсть Мудрика у Арсенала. Челси проведет переговоры с Шахтером
Футбол | 03 января 2023, 22:25 16
Хотят украсть Мудрика у Арсенала. Челси проведет переговоры с Шахтером
Хотят украсть Мудрика у Арсенала. Челси проведет переговоры с Шахтером

4 января состоятся переговоры между боссами лондонского и донецкого клубов

Названы самые высокооплачиваемые футболисты мира. Мбаппе обогнал Месси
Футбол | 04 января 2023, 09:15 3
Названы самые высокооплачиваемые футболисты мира. Мбаппе обогнал Месси
Названы самые высокооплачиваемые футболисты мира. Мбаппе обогнал Месси

Роналду – недосягаем

А ведь когда-то Халеп обыгрывала. Снигур уступила австралийке в Канберре
Теннис | 04.01.2023, 10:55
А ведь когда-то Халеп обыгрывала. Снигур уступила австралийке в Канберре
А ведь когда-то Халеп обыгрывала. Снигур уступила австралийке в Канберре
Криштиану РОНАЛДУ – о переходе в Аль-Наср: «Я тут и ради женщин»
Футбол | 03.01.2023, 19:28
Криштиану РОНАЛДУ – о переходе в Аль-Наср: «Я тут и ради женщин»
Криштиану РОНАЛДУ – о переходе в Аль-Наср: «Я тут и ради женщин»
Лондон – синий? Срна приедет на матч Челси для переговоров по Мудрику
Футбол | 04.01.2023, 13:15
Лондон – синий? Срна приедет на матч Челси для переговоров по Мудрику
Лондон – синий? Срна приедет на матч Челси для переговоров по Мудрику
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Elis
Хай тепер з рузьґімі і лукашенковськими в шашки грає. 
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
МАКГИГАН: «Хотел бы посмотреть, как Фьюри справился бы с Виталием Кличко»
МАКГИГАН: «Хотел бы посмотреть, как Фьюри справился бы с Виталием Кличко»
03.01.2023, 11:04 7
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
03.01.2023, 16:27
Хоккей
Арсенал сделал улучшенное предложение по Мудрику
Арсенал сделал улучшенное предложение по Мудрику
02.01.2023, 16:30 18
Футбол
Какую команду возглавит Петраков после сборной Украины
Какую команду возглавит Петраков после сборной Украины
03.01.2023, 19:00 7
Футбол
Аделаида. Калинина в боевом матче уступила экс-первой ракетке мира
Аделаида. Калинина в боевом матче уступила экс-первой ракетке мира
03.01.2023, 09:15 10
Теннис
ВИДЕО. Перебрали с алкоголем. Президент UFC подрался с женой в ночном клубе
ВИДЕО. Перебрали с алкоголем. Президент UFC подрался с женой в ночном клубе
03.01.2023, 12:31 5
MMA
Даром не нужен. Интернасьонал отказался от услуг экс-форварда Шахтера
Даром не нужен. Интернасьонал отказался от услуг экс-форварда Шахтера
02.01.2023, 19:47
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Балдею от Поворознюка. Зачем Ковалец?»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Балдею от Поворознюка. Зачем Ковалец?»
03.01.2023, 13:59 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности