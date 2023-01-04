Джокович может не сыграть на Мастерсах в Индиан-Уэллс и Майами
В США все еще нужна вакцинация
Соединенные Штаты Америки продлили требование по вакцинации от COVID-19 для неграждан США до 10 апреля 2023 года.
Это означает, что бывший лидер мужского тенниса Новак Джокович может не сыграть на Мастерсах в Индиан-Уэллс и Майами, так как у него нет вакцинации.
Отметим, что Мастерс в Индиан-Уэллс пройдет с 6 по 19 марта, а в Майами – 19 марта по 2 апреля.
В прошлом году из-за отказа вакцинироваться Джокович не смог выступить на Australian Open и US Open, а также на четырех Мастерсах.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
4 января состоятся переговоры между боссами лондонского и донецкого клубов
Роналду – недосягаем