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  4. ВИДЕО. Как Марта Костюк чемпионку Уимблдона обыграла
WTA
04 января 2023, 16:43 |
1074
0

ВИДЕО. Как Марта Костюк чемпионку Уимблдона обыграла

Первая скрытая победа украинки над соперницей из топ-10

04 января 2023, 16:43 |
1074
0
ВИДЕО. Как Марта Костюк чемпионку Уимблдона обыграла
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк на турнире WTA 500 в Аделаиде обыграла чемпионку Уимблдона Елену Рыбакину.

Украинка проиграла первый сет на тай-брейке, но сумела довести матч до победы в трех сетах.

Это одна из самых высокорейтинговых соперниц, которых обыгрывала украинка в своей карьере. Если бы за прошлогодний Уимблдон начислялись очки, Рыбакина сейчас была бы в первой десятке мирового рейтинга.

В четвертьфинале Костюк сыграет против первой сеяной Онс Жабер из Туниса или румынки Сораны Кырсти.

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Марта Костюк Елена Рыбакина WTA Аделаида видео
Источник Setanta Sports Ukraine
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