ВИДЕО. Как Марта Костюк чемпионку Уимблдона обыграла
Первая скрытая победа украинки над соперницей из топ-10
Украинская теннисистка Марта Костюк на турнире WTA 500 в Аделаиде обыграла чемпионку Уимблдона Елену Рыбакину.
Украинка проиграла первый сет на тай-брейке, но сумела довести матч до победы в трех сетах.
Это одна из самых высокорейтинговых соперниц, которых обыгрывала украинка в своей карьере. Если бы за прошлогодний Уимблдон начислялись очки, Рыбакина сейчас была бы в первой десятке мирового рейтинга.
В четвертьфинале Костюк сыграет против первой сеяной Онс Жабер из Туниса или румынки Сораны Кырсти.
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