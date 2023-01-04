ВИДЕО. Как Марта Костюк чемпионку Уимблдона обыграла

Украинская теннисистка Марта Костюк на турнире WTA 500 в Аделаиде обыграла чемпионку Уимблдона Елену Рыбакину.



Украинка проиграла первый сет на тай-брейке, но сумела довести матч до победы в трех сетах.



Это одна из самых высокорейтинговых соперниц, которых обыгрывала украинка в своей карьере. Если бы за прошлогодний Уимблдон начислялись очки, Рыбакина сейчас была бы в первой десятке мирового рейтинга.



В четвертьфинале Костюк сыграет против первой сеяной Онс Жабер из Туниса или румынки Сораны Кырсти.