Италия04 января 2023, 16:27 |
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Сассуоло – Сампдория – 1:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 16-го тура Серии А
04 января 2023, 16:27 |
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В матче 16-го тура итальянской Серии А «Сампдория» с минимальным преимуществом обыграла на выезде «Сассуоло».
Гости в первом тайме забили дважды, отличились Маноло Габбьядини и Томмазо Ауджелло.
Хозяева во второ тайме забили гол престижа, с пенальти точно пробил Доменико Берарди.
Чемпионат Италии, 16-й тур
«Сассуоло» – «Сампдория» – 1:2
Голы: 0:1 – 25 Габбьядини, 0:2 – 28 Ауджелло, 1:2 – 64, пенальти Берарди.
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