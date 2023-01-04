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  4. Сассуоло – Сампдория – 1:2. Видео голов и обзор матча
Италия
04 января 2023, 16:27 |
51
0

Сассуоло – Сампдория – 1:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 16-го тура Серии А

04 января 2023, 16:27 |
51
0
Сассуоло – Сампдория – 1:2. Видео голов и обзор матча
ФК Сассуоло

В матче 16-го тура итальянской Серии А «Сампдория» с минимальным преимуществом обыграла на выезде «Сассуоло».

Гости в первом тайме забили дважды, отличились Маноло Габбьядини и Томмазо Ауджелло.

Хозяева во второ тайме забили гол престижа, с пенальти точно пробил Доменико Берарди.

Чемпионат Италии, 16-й тур

«Сассуоло» – «Сампдория» – 1:2
Голы: 0:1 – 25 Габбьядини, 0:2 – 28 Ауджелло, 1:2 – 64, пенальти Берарди.

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Источник Sport.ua
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