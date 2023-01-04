В матче 16-го тура итальянской Серии А «Сампдория» с минимальным преимуществом обыграла на выезде «Сассуоло».



Гости в первом тайме забили дважды, отличились Маноло Габбьядини и Томмазо Ауджелло.



Хозяева во второ тайме забили гол престижа, с пенальти точно пробил Доменико Берарди.



Чемпионат Италии, 16-й тур

«Сассуоло» – «Сампдория» – 1:2

Голы: 0:1 – 25 Габбьядини, 0:2 – 28 Ауджелло, 1:2 – 64, пенальти Берарди.