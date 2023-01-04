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Италия
04 января 2023, 15:34 | Обновлено 04 января 2023, 15:54
39
0

Гол Леау помог Милану обыграть Салернитану, победа Сампдории

Состоялось два матча Серии А

04 января 2023, 15:34 | Обновлено 04 января 2023, 15:54
39
0
Гол Леау помог Милану обыграть Салернитану, победа Сампдории
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 16-го тура итальянской Серии А «Милан» обыграл «Салернитану».

В первые 15 минут матча «россонери» создали хороший задел по счету, забив два мяча. Отличились Рафаэл Леау и Сандро Тонали. В начале второго тайма миланцы забили третий гол, но он был отменен после просмотра VAR.

В концовке игры «Салернитана» отыграла один мяч усилиями Федерико Бонаццоли. В другом поединке «Сампдория» на выезде выиграла у «Сассуоло» со счетом 2:1.

Чемпионат Италии, 16-й тур

«Салернитана» – «Милан» – 1:2
Голы: 0:1 – 10 Рафаэл Леау, 0:2 – 15 Тонали, 1:2 – 83 Бонаццоли.

«Сассуоло» – «Сампдория» – 1:2
Голы: 0:1 – 25 Габбьядини, 0:2 – 28 Ауджелло, 1:2 – 64, пенальти Берарди.

Турнирная таблица

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Салернитана Рафаэл Леау Милан
Источник Sport.ua
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