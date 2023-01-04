04.01.2023, FT 1 : 2
Италия04 января 2023, 16:15 | Обновлено 04 января 2023, 16:19
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Салернитана – Милан – 1:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 16-го тура Серии А
04 января 2023, 16:15 | Обновлено 04 января 2023, 16:19
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В матче 16-го тура итальянской Серии А «Милан» обыграл на выезде «Салернитану».
В составе гостей отличились Рафаэл Леау и Сандро Тонали. В начале второго тайма миланцы забили третий гол, но он был отменен после просмотра VAR.
В концовке игры «Салернитана» отыграла один мяч усилиями Федерико Бонаццоли.
Чемпионат Италии, 16-й тур
«Салернитана» – «Милан» – 1:2
Голы: 0:1 – 10 Рафаэл Леау, 0:2 – 15 Тонали, 1:2 – 83 Бонаццоли.
События матча
83’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Бонаццоли (Салернитана).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Сандро Тонали (Милан).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Леау (Милан).
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