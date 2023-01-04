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Чемпионат Италии
Салернитана
04.01.2023, FT 1 : 2
Милан
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Италия
04 января 2023, 16:15 | Обновлено 04 января 2023, 16:19
277
0

Салернитана – Милан – 1:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 16-го тура Серии А

04 января 2023, 16:15 | Обновлено 04 января 2023, 16:19
277
0
Салернитана – Милан – 1:2. Видео голов и обзор матча
ФК Милан

В матче 16-го тура итальянской Серии А «Милан» обыграл на выезде «Салернитану».

В составе гостей отличились Рафаэл Леау и Сандро Тонали. В начале второго тайма миланцы забили третий гол, но он был отменен после просмотра VAR.

В концовке игры «Салернитана» отыграла один мяч усилиями Федерико Бонаццоли.

Чемпионат Италии, 16-й тур

«Салернитана» – «Милан» – 1:2
Голы: 0:1 – 10 Рафаэл Леау, 0:2 – 15 Тонали, 1:2 – 83 Бонаццоли.

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Бонаццоли (Салернитана).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Сандро Тонали (Милан).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Леау (Милан).
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Милан Салернитана видео голов и обзор чемпионат Италии по футболу
Источник Sport.ua
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