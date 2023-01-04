В матче 16-го тура итальянской Серии А «Милан» обыграл на выезде «Салернитану».



В составе гостей отличились Рафаэл Леау и Сандро Тонали. В начале второго тайма миланцы забили третий гол, но он был отменен после просмотра VAR.



В концовке игры «Салернитана» отыграла один мяч усилиями Федерико Бонаццоли.



Чемпионат Италии, 16-й тур



«Салернитана» – «Милан» – 1:2

Голы: 0:1 – 10 Рафаэл Леау, 0:2 – 15 Тонали, 1:2 – 83 Бонаццоли.