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Испания
04 января 2023, 15:57 | Обновлено 04 января 2023, 16:05
458
0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы сыграли в игру, к которой не привыкли»

Наставник «Реала» – о победе в матче Кубка Испании

04 января 2023, 15:57 | Обновлено 04 января 2023, 16:05
458
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы сыграли в игру, к которой не привыкли»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над клубом четвертого дивизиона «Касереньо» (1:0) в матче 1/16 финала Кубка Испании.

«Родриго показал фантастическую игру. Это был равный и конкурентный матч. Было много боев и много длинных передач. Команда подчинилась, и я доволен, потому что мы сыграли в игру, к которой не привыкли.

Мне понравилась игра Азара. Сегодня сложно оценить игру всех игроков, потому что играть было невозможно. Это была игра с длинными передачами, и страдали более мелкие игроки, такие как Азар или Родриго. Он справился за то время, что отыграл, и сделал то, что должен был сделать.

Я не видел опасности для ничьей. Мне понравилось все, от начала и до конца», - сказал Анчелотти.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид
Источник ФК Реал Мадрид
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