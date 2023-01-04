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  4. ФОТО. Александр ЗИНЧЕНКО: «Не тот результат, которого мы хотели»
Англия
04 января 2023, 14:20 |
754
0

ФОТО. Александр ЗИНЧЕНКО: «Не тот результат, которого мы хотели»

Украинский футболист «Арсенала» – о матче с «Ньюкаслом»

04 января 2023, 14:20 |
754
0
ФОТО. Александр ЗИНЧЕНКО: «Не тот результат, которого мы хотели»
ФК Арсенал. Александр Зинченко

Украинский легионер «Арсенала» Александр Зинченко прокомментировал ничью «канониров» в матче 19-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (0:0).

«Не тот результат, которого мы хотели, но мы продолжаем бороться до самого конца», – написал Зинченко после матча.

«Арсенал» в нынешнем сезоне лишь в третий раз потерял очки и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Англии. Выигрышная серия команды Микеля Артеты до этой встречи составляла 5 матчей.

Последний раз «Арсенал» выигрывал чемпионат Англии в сезоне 2003/04.

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Ньюкасл Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Арсенал - Ньюкасл
Источник Instagram
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