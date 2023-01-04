ФОТО. Александр ЗИНЧЕНКО: «Не тот результат, которого мы хотели»

Украинский легионер «Арсенала» Александр Зинченко прокомментировал ничью «канониров» в матче 19-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (0:0).



«Не тот результат, которого мы хотели, но мы продолжаем бороться до самого конца», – написал Зинченко после матча.



«Арсенал» в нынешнем сезоне лишь в третий раз потерял очки и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Англии. Выигрышная серия команды Микеля Артеты до этой встречи составляла 5 матчей.



Последний раз «Арсенал» выигрывал чемпионат Англии в сезоне 2003/04.