ВИДЕО. Овации чемпиону! Месси вернулся во Францию
Звездный аргентинец прибыл в расположение «ПСЖ»
Звездный аргентинский форвард Лионель Месси вернулся в расположение «ПСЖ» после победы сборной Аргентины на ЧМ-2022.
Сегодня, 4 января, Месси присутствовал на тренировке парижской команды. Футболисты, тренеры и клубный персонал «ПСЖ» тепло поприветствовали новоиспеченного чемпиона мира аплодисментами, а спортивный директор клуба Луиш Кампуш вручил Лео памятную награду от клуба в честь победы на ЧМ-2022.
Отметим, что после Мундиаля Месси получил 10-дневный отпуск.
К слову, в сезоне 2022/23 35-летний Месси провел за парижан 19 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 14 ассистов.
Une 𝐡𝐚𝐢𝐞 𝐝'𝐡𝐨𝐧𝐧𝐞𝐮𝐫 pour notre champion du monde ! 👏❤️💙#BravoLeo pic.twitter.com/xsRHdfVbQS— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 4, 2023
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