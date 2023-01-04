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  4. ВИДЕО. Овации чемпиону! Месси вернулся во Францию
Франция
04 января 2023, 13:42 |
803
0

ВИДЕО. Овации чемпиону! Месси вернулся во Францию

Звездный аргентинец прибыл в расположение «ПСЖ»

04 января 2023, 13:42 |
803
0
ВИДЕО. Овации чемпиону! Месси вернулся во Францию
Twitter. Лионель Месси

Звездный аргентинский форвард Лионель Месси вернулся в расположение «ПСЖ» после победы сборной Аргентины на ЧМ-2022.

Сегодня, 4 января, Месси присутствовал на тренировке парижской команды. Футболисты, тренеры и клубный персонал «ПСЖ» тепло поприветствовали новоиспеченного чемпиона мира аплодисментами, а спортивный директор клуба Луиш Кампуш вручил Лео памятную награду от клуба в честь победы на ЧМ-2022.

Отметим, что после Мундиаля Месси получил 10-дневный отпуск.

К слову, в сезоне 2022/23 35-летний Месси провел за парижан 19 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 14 ассистов.

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Лионель Месси ПСЖ видео ЧМ-2022 по футболу Луиш Кампуш тренировка
Источник ФК ПСЖ
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