ВИДЕО. Овации чемпиону! Месси вернулся во Францию

Звездный аргентинский форвард Лионель Месси вернулся в расположение «ПСЖ» после победы сборной Аргентины на ЧМ-2022.

Сегодня, 4 января, Месси присутствовал на тренировке парижской команды. Футболисты, тренеры и клубный персонал «ПСЖ» тепло поприветствовали новоиспеченного чемпиона мира аплодисментами, а спортивный директор клуба Луиш Кампуш вручил Лео памятную награду от клуба в честь победы на ЧМ-2022.

Отметим, что после Мундиаля Месси получил 10-дневный отпуск.

К слову, в сезоне 2022/23 35-летний Месси провел за парижан 19 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 14 ассистов.