Король не для королевского клуба. Почему Пеле отказался переходить в Реал

29 декабря 2022 года мировой футбол осиротел. В этот день перестало биться сердце того, кого за великолепную игру и эмоции, приносимые публике, называли просто и в одночасье величественно – Королем футбола. Конец минувшего года запомнился новостью, которую бы никогда не хотелось узнавать – о кончине легендарного Пеле…

Профессиональную карьеру Пеле начал в 1956 году, когда ему едва-едва исполнилось 16. Он перешел из «Бауру» в «Сантос», и задержался в этой команде практически до самых глубоких «футбольных седин». Благодаря этому Пеле удалось сыграть совершенно невероятное количество матчей за «рыб» (1116) и забить феноменальное количество мячей в них (1091). И пускай некоторые современники регулярно ставят под сомнение эти показатели, которые делают Пеле лучшим голеадором в истории «Сантоса» и одним из лучших за всю историю мирового футбола, для поклонников «рыб» нет никакого дела до подобных рассуждений – они твердо знают и будут уверены до конца своих дней, что лучшего игрока, нежели Пеле в их команде никогда не было и, вероятно, уже не будет.

На родине Пеле действительно буквально боготворят. Причем известие о его кончине вызвало горькое разочарование и уныние не только у фанатов и руководителей «Сантоса». Скорбь вместе с «рыбами» испытали и многие другие тамошние гранды – «Палмейрас», «Коринтианс», «Фламенго», «Сан-Паулу», «Крузейро», «Васко да Гама», «Интернасьонал», «Флуминенсе», «Гремио», «Атлетико Минейро», «Ботафого»…

В Европе одним из первых клубов, которые отреагировали на уход в мир иной Пеле оказался мадридский «Реал». Испанцы опубликовали официальное коммюнике, в котором подчеркнули, что наследие бразильского гения огромно…

«Реал» Мадрид хотел бы выразить соболезнования его семье, его близким, его клубам, Бразильской конфедерации футбола и всем болельщикам в Бразилии и во всем мире. Легенда о Пеле навсегда останется в памяти всех, кто любит этот вид спорта, а его наследие делает его одной из величайших фигур мирового футбола», - значится в официальном заявлении «бланкос».

Интересно, что свой путь к славе на европейской арене мадридский «Реал» начал тогда же, когда Пеле перешел в «Сантос». В 1956 году «бланкос» впервые в истории завоевали Кубок европейских чемпионов, являющийся прародителем нынешней Лиги чемпионов. После этого «Реал» еще четырежды кряду становился победителем престижного соревнования, а также старался привлекать в свои ряды лучших игроков того времени.

На рубеже 50-60-х годов минувшего века за «Реал» играли такие гении как аргентинец Альфредо Ди Стефано, венгр Ференц Пушкаш, испанец Франсиско Хенто. В Мадрид ненадолго заехал поиграть даже бразилец Диди, а вот зазвать его соотечественника Пеле «бланкос» так и не удалось.

При этом, в 1958 году Пеле вместе со сборной Бразилии впервые стал чемпионом мира на мундиале в Швеции, а спустя четыре года «селесао» со своим гениальным форвардом отстояли титул сильнейшей национальной команды планеты на турнире в Чили. Уже тогда о Пеле как о, вероятно, лучшем футболисте всех времен и народов говорили во весь голос на всех континентах. Неудивительно, что «Реал», который уже в середине минувшего столетия начинал строительство амбициозного проекта по превращению в футбольный бренд № 1 в мире, для чего «бланкос» требовалось иметь в составе лучших игроков из возможных, был всерьез озадачен решением вопроса по привлечению в свои ряды Пеле.

Впервые испанцы предприняли шаг для трансфера Пеле еще в июне 1959 года, когда форвард «Сантоса» в составе сборной Бразилии уже добыл свое первое «золото» на чемпионатах мира. Тогда «бланкос» пригласили «рыб» в Мадрид, чтобы сыграть товарищеский матч на «Сантьяго Бернабеу». Поединок завершился победой испанцев со счетом 5:3, а Пеле на глазах 70 тысяч болельщиков, пришедших на стадион, открыл счет уже на 10-й минуте…

После того матча официальные лица «Реала» провели переговоры с Пеле, пригласив нападающего влиться в состав мадридского клуба. «Бланкос» были уверены, что договориться с «Сантосом» будет гораздо проще, чем с самим игроком, и оказались абсолютно правы – Пеле и слышать не хотел о переезде в Испанию, вследствие чего первая попытка «Реала» заполучить звездного бразильца обернулась провалом…

В последующие годы «Реал» многократно проявлял интерес к подписанию Пеле и контактировал с игроком на предмет трансфера. И каждый раз получал один и тот же ответ – категорическое «нет».

Пик слухов о том, что Пеле все-таки покинет «Сантос» и переберется в «Реал» пришелся на 1961 год. Мадридцы вели себя настолько настойчиво, что заставили беспокоиться даже 22-го Президента Бразилии Жанио Куадроса, который крайне не хотел, чтобы один из «величайших активов» его страны перебирался за границу.

«Я очень обеспокоен тенденцией, при которой лучшие бразильские футболисты уезжают в иностранные клубы. Это неприемлемый и неправильный путь для нас, развития нашего футбола. Но сейчас мы оказались на грани невероятного – теперь европейцы хотят «импортировать» еще и Пеле!» - сокрушался Куадрос.

Тогдашнее руководство бразильского государства даже инициировало рассмотрение весьма странного закона, которым бы прямо запрещалось Пеле покидать страну для работы за границей. Но Куадрос, взявший политический курс на отрыв от США и сближение с СССР, не задержался во власти надолго. Спустя полгода после его вступления в должность, в стране разразился политический кризис, который завершился письмом Куадроса к парламенту, в котором топ-чиновник снял с себя полномочия Президента Бразилии.

Но никаких специальных ограничительных мер в отношении Пеле со стороны государства и не потребовалось. Форвард «Сантоса», в отличие от подавляющего большинства его соотечественников в наши времена, попросту никогда не видел для себя целесообразности и необходимости переезда в Европу. Тогда Пеле не ощущал потребности «обрести финансовую независимость» и играть вместе или против лучших футболистов своей эпохи. Все, о чем он мечтал, в чем нуждался и чего хотел бы достичь, Пеле нашел просто у себя дома – в родной Бразилии.

«Желание остаться дома было сильнее стремления куда-то уехать. Пожалуй, было бы невероятно поиграть за «Реал» Мадрид, но я не жалею, что остался и продолжил свою карьеру в «Сантосе», - говорил Пеле несколько лет назад в общении с испанскими журналистами, пытавшимися выяснить, как легендарный бразилец уже в зрелом возрасте воспринимает свои категорические отказы «бланкос», которыми он не переставал удивлять боссов этого клуба в молодости.

Лишь завершив международную карьеру в сборной Бразилии и попрощавшись с «Сантосом», Пеле в 1975 году, когда ему было 34, решил задержаться в профессиональном футболе еще ненадолго, и принял предложение из США от «Нью-Йорк Космос». Это стало сенсацией, но было вызвано финансовыми проблемами, которые начал испытывать «Король футбола» из-за недобросовестных действий своих советников. По условиям контракта с «Нью-Йорк Космос», Пеле стал самым высокооплачиваемым спортсменом своего времени, а его переезд привел к невероятному росту популярности так называемого «европейского футбола» в США.

Осенью 1977 года Пеле, выигравший в концовке карьеры еще и титул чемпиона Североамериканской футбольной лиги, окончательно повесил бутсы на гвоздь. Это событие совпало с проведением прощального матча бразильской легенды, в котором сошлись «Нью-Йорк Космос» и «Сантос», а сам виновник торжества сыграл по тайму за каждую из команд. Их в профессиональной карьере Пеле оказалось всего две – одна из Южной Америки, другая – из Северной.

Европа «Короля футбола» завлечь так и не смогла, но это вовсе не проблема Пеле, который и без выступлений в составе условного «Реала» доказал, что стать выдающимся гением можно даже играя в футбол далеко за пределами Старого континента – нужно лишь иметь недюжинный талант, демонстрировать яркий и красивый футбол, приносить радость болельщикам, и забивать много-много мячей абсолютно на всех уровнях – от чемпионата штата до финала чемпионата мира…