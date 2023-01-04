Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Если болельщикам не нравится – я уйду». Экс-тренер Шахтера покинет Лигу 1?
Франция
04 января 2023, 12:55 |
1696
4

«Если болельщикам не нравится – я уйду». Экс-тренер Шахтера покинет Лигу 1?

Паулу Фонсека намекнул на свою отставку

04 января 2023, 12:55 |
1696
4
«Если болельщикам не нравится – я уйду». Экс-тренер Шахтера покинет Лигу 1?
Twitter. Паулу Фонсека

Главный тренер французского футбольного клуба «Лилль» Паулу Фонсека заявил, что во всех неудачах команды виноват именно он:

«Я очень разочарован нашими фанами, они все время поддерживали нас, и тут такое. Как раз когда это было нужно, нужна была их поддержка. Вина в плохих выступлениях не на игроках. Виноват я. Если болельщикам не нравится, я уйду. Я очень разочарован ситуацией».

Отметим, что эти слова специалист сказал после ничейного результата в матче 17-го тура Лиги 1 против «Реймса». По ходу матча болельщики клуба освистовали команду.

«Лилль» провел 17 матчей в национальном чемпионате, набрал 30 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.

К слову, 49-летний Фонсека возглавлял донецкий футбольный клуб «Шахтер» с 2016 по 2019 год.

По теме:
Лондон – синий? Срна приедет на матч Челси для переговоров по Мудрику
Тоттенхэм присматривается к Трубину
Хотят украсть Мудрика у Арсенала. Челси проведет переговоры с Шахтером
Паулу Фонсека Лилль чемпионат Франции по футболу Лига 1 болельщики Шахтер Донецк
Источник ITA Sport Press
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Балдею от Поворознюка. Зачем Ковалец?»
Футбол | 03 января 2023, 13:59 1
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Балдею от Поворознюка. Зачем Ковалец?»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Балдею от Поворознюка. Зачем Ковалец?»

Футбольный эксперт уверен, что тренером нужно было назначать Юрия Гуру

Клуб АПЛ хочет избавиться от экс-форварда Зари, купленного летом
Футбол | 04 января 2023, 12:04 0
Клуб АПЛ хочет избавиться от экс-форварда Зари, купленного летом
Клуб АПЛ хочет избавиться от экс-форварда Зари, купленного летом

Эммануэль Деннис не впечатлил руководство «лесников»

ФОТО. Позор. Инфантино сделал селфи возле гроба Пеле с улыбкой на лице
Футбол | 03.01.2023, 21:47
ФОТО. Позор. Инфантино сделал селфи возле гроба Пеле с улыбкой на лице
ФОТО. Позор. Инфантино сделал селфи возле гроба Пеле с улыбкой на лице
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 03.01.2023, 16:27
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Ман Юнайтед победил в 6 играх кряду впервые со времен Моуринью
Футбол | 04.01.2023, 07:35
Ман Юнайтед победил в 6 играх кряду впервые со времен Моуринью
Ман Юнайтед победил в 6 играх кряду впервые со времен Моуринью
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
поспешил Ингулец с назначением Ковальца
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
VikyKrasotulechka90
Физрук)
Ответить
+2
Nick.Grabowski
А що думає дружина Фонсеки? Пан Фонсека, як і Андрій Миколайович Пазік - це ж ще ті підкаблучники, вищого ґатунку. 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Британский чемпион: «Фьюри побьет Усика в восьми боях из десяти»
Британский чемпион: «Фьюри побьет Усика в восьми боях из десяти»
03.01.2023, 15:50 5
Бокс
Какую команду возглавит Петраков после сборной Украины
Какую команду возглавит Петраков после сборной Украины
03.01.2023, 19:00 7
Футбол
Роналду может расстаться с Джорджиной. Все из-за смерти ребенка?
Роналду может расстаться с Джорджиной. Все из-за смерти ребенка?
03.01.2023, 17:29
Футбол
400 убитых, 300 получили ранения. ВСУ отработали по базе оккупантов
400 убитых, 300 получили ранения. ВСУ отработали по базе оккупантов
02.01.2023, 08:05 5
Война
Хирн обнародовал план Джошуа на три боя в 2023 году
Хирн обнародовал план Джошуа на три боя в 2023 году
03.01.2023, 11:37 4
Бокс
ПОВОРОЗНЮК: «За внесение меня в Миротворец Гордон заплатил $500»
ПОВОРОЗНЮК: «За внесение меня в Миротворец Гордон заплатил $500»
03.01.2023, 06:41 13
Футбол
А как же сборная? Ребров вернулся к работе с Аль-Айном
А как же сборная? Ребров вернулся к работе с Аль-Айном
02.01.2023, 19:10 6
Футбол
Не финал ЧМ-2022. Megogo назвал самые рейтинговые трансляции года
Не финал ЧМ-2022. Megogo назвал самые рейтинговые трансляции года
02.01.2023, 09:49 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности