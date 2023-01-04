«Если болельщикам не нравится – я уйду». Экс-тренер Шахтера покинет Лигу 1?
Паулу Фонсека намекнул на свою отставку
Главный тренер французского футбольного клуба «Лилль» Паулу Фонсека заявил, что во всех неудачах команды виноват именно он:
«Я очень разочарован нашими фанами, они все время поддерживали нас, и тут такое. Как раз когда это было нужно, нужна была их поддержка. Вина в плохих выступлениях не на игроках. Виноват я. Если болельщикам не нравится, я уйду. Я очень разочарован ситуацией».
Отметим, что эти слова специалист сказал после ничейного результата в матче 17-го тура Лиги 1 против «Реймса». По ходу матча болельщики клуба освистовали команду.
«Лилль» провел 17 матчей в национальном чемпионате, набрал 30 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.
К слову, 49-летний Фонсека возглавлял донецкий футбольный клуб «Шахтер» с 2016 по 2019 год.
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