ВИДЕО. Труа вырвал победу у Страсбурга, Лилль и Реймс сыграли вничью
Завершились два матча 17-го тура французской Лиги 1
В понедельник, 2 января, «Страсбург» в родных стенах принял «Труа» и потерпел уже 8-е поражение в сезоне – 2:3. Проиграв, эльзасцы в таблице чемпионата Франции остались в зоне вылета – они 18-е с 13 очками. «Труа» занимает 13 место, имея 18 пунктов.
- Следите за новостями спорта в режиме Live в нашем Telegram-канале Sport.ua
В другом игровом матче дня «Лилль» на своем поле сыграл вничью 1:1 с «Реймсом». В турнирной таблице Лиги 1 «Лилль» с 30 очками занимает 7 место, у «Реймса» 11-я позиция и 21 пункт.
Чемпионат Франции. 17-й тур
Страсбург – Труа – 2:3
Голы: Рипарт, 16 (0:1). Рони Лопеш, 20 (0:2). Диалло, 41 (1:2). Дукуре, 54 (2:2). Шавалерин, 7 (2:3).
Лилль – Реймс – 1:1
Голы: Дэвид, 32 (1:0). Каюсте, 79 (1:1).
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Луис Адриано в концовке карьеры хотел вернуться в родной клуб…
Украинский тренер продолжает работу с клубом