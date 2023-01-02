ВИДЕО. Труа вырвал победу у Страсбурга, Лилль и Реймс сыграли вничью

В понедельник, 2 января, «Страсбург» в родных стенах принял «Труа» и потерпел уже 8-е поражение в сезоне – 2:3. Проиграв, эльзасцы в таблице чемпионата Франции остались в зоне вылета – они 18-е с 13 очками. «Труа» занимает 13 место, имея 18 пунктов.

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В другом игровом матче дня «Лилль» на своем поле сыграл вничью 1:1 с «Реймсом». В турнирной таблице Лиги 1 «Лилль» с 30 очками занимает 7 место, у «Реймса» 11-я позиция и 21 пункт.

Чемпионат Франции. 17-й тур

Страсбург – Труа – 2:3

Голы: Рипарт, 16 (0:1). Рони Лопеш, 20 (0:2). Диалло, 41 (1:2). Дукуре, 54 (2:2). Шавалерин, 7 (2:3).

Лилль – Реймс – 1:1

Голы: Дэвид, 32 (1:0). Каюсте, 79 (1:1).