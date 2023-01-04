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Италия
04 января 2023, 12:43 | Обновлено 04 января 2023, 12:49
24
0

Интер намерен продлить контракты с Чалханоглу и Бастони

Это произойдет сразу после завершения зимнего трансферного окна

04 января 2023, 12:43 | Обновлено 04 января 2023, 12:49
24
0
Интер намерен продлить контракты с Чалханоглу и Бастони
Getty Images/Global Images Ukraine. Хакан Чалханоглу

Миланский «Интер» скоро должен начать переговоры с полузащитником Хаканом Чалханоглу по поводу продления контракта. Это произойдет сразу после завершения зимнего трансферного окна.

Руководство «нерадзурри» хочет обновить соглашение с некоторыми игроками, у которых заканчивается контракт в конце следующего сезона. В этот список также входит защитник Алессандро Бастони, которого летом связывали с уходом в Английскую премьер-лигу.

Напомним, Чалханоглу на правах свободного агента подписал контракт с «Интером» летом 2021 года. Ранее турок выступал за «Милан».

Ранее сообщалось, что «Интер» отпустит защитника свободным агентом.

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Интер Милан Хакан Чалханоглу Алессандро Бастони продление контракта
Источник Sky Sport Italia
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