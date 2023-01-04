Интер намерен продлить контракты с Чалханоглу и Бастони
Это произойдет сразу после завершения зимнего трансферного окна
Миланский «Интер» скоро должен начать переговоры с полузащитником Хаканом Чалханоглу по поводу продления контракта. Это произойдет сразу после завершения зимнего трансферного окна.
Руководство «нерадзурри» хочет обновить соглашение с некоторыми игроками, у которых заканчивается контракт в конце следующего сезона. В этот список также входит защитник Алессандро Бастони, которого летом связывали с уходом в Английскую премьер-лигу.
Напомним, Чалханоглу на правах свободного агента подписал контракт с «Интером» летом 2021 года. Ранее турок выступал за «Милан».
Ранее сообщалось, что «Интер» отпустит защитника свободным агентом.
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