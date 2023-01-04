Криштиану РОНАЛДУ: «Горжусь, что принял это великое и важное решение»

37-летний португальский форвард Криштиану Роналду поделился эмоциями от перехода в клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

Как известно, в среду 3 января, состоялась презентация Роналду в качестве нового игрока «Аль-Насра».

Напомним, в ходе своего представления Криштиану Роналду заявил, что приехал продолжить карьеру в Южной Африке.