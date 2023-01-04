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04 января 2023, 11:59 | Обновлено 04 января 2023, 12:01
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0

Криштиану РОНАЛДУ: «Горжусь, что принял это великое и важное решение»

Португалец – о контракте с клубом «Аль-Наср» из Саудовской Аравии

04 января 2023, 11:59 | Обновлено 04 января 2023, 12:01
499
0
Криштиану РОНАЛДУ: «Горжусь, что принял это великое и важное решение»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

37-летний португальский форвард Криштиану Роналду поделился эмоциями от перехода в клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

Как известно, в среду 3 января, состоялась презентация Роналду в качестве нового игрока «Аль-Насра».

Напомним, в ходе своего представления Криштиану Роналду заявил, что приехал продолжить карьеру в Южной Африке.

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Источник Sport.ua
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