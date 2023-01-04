Другие новости04 января 2023, 11:59 | Обновлено 04 января 2023, 12:01
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Криштиану РОНАЛДУ: «Горжусь, что принял это великое и важное решение»
Португалец – о контракте с клубом «Аль-Наср» из Саудовской Аравии
04 января 2023, 11:59 | Обновлено 04 января 2023, 12:01
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37-летний португальский форвард Криштиану Роналду поделился эмоциями от перехода в клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.
Как известно, в среду 3 января, состоялась презентация Роналду в качестве нового игрока «Аль-Насра».
Напомним, в ходе своего представления Криштиану Роналду заявил, что приехал продолжить карьеру в Южной Африке.
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