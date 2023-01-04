«Я страдаю и жду». Лунин рассказал, где хочет продолжить играть

Украинский голкипер мадридского футбольного клуба «Реал» Андрей Лунин рассказал, какие у него карьерные планы на ближайшее будущее:

«Я работаю здесь уже три года. Все это время я страдаю и жду, пользуясь теми матчами, которые получаю. Я делаю это не для того, чтобы уйти. Идея состоит в том, чтобы остаться.

Любой футболист скажет вам, что хочет играть постоянно. Я готов и выполняю свою работу, а тренер принимает решение».

Отметим, что 23-летний Лунин перешел в «Реал» летом 2018 года. За это время Андрей провел за «сливочных» 12 матчей и пропустил десять мячей. Контракт голкипера с мадридским клубом действителен до июня 2024 года.

Вчера, 3 января, Лунин провел кубковый матч за королевский клуб и отстоял на ноль.