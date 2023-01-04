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  4. «Я страдаю и жду». Лунин рассказал, где хочет продолжить играть
Испания
04 января 2023, 11:46 |
2243
1

«Я страдаю и жду». Лунин рассказал, где хочет продолжить играть

Украинский голкипер планирует остаться в «Реале»

04 января 2023, 11:46 |
2243
1
«Я страдаю и жду». Лунин рассказал, где хочет продолжить играть
Twitter. Андрей Лунин

Украинский голкипер мадридского футбольного клуба «Реал» Андрей Лунин рассказал, какие у него карьерные планы на ближайшее будущее:

«Я работаю здесь уже три года. Все это время я страдаю и жду, пользуясь теми матчами, которые получаю. Я делаю это не для того, чтобы уйти. Идея состоит в том, чтобы остаться.

Любой футболист скажет вам, что хочет играть постоянно. Я готов и выполняю свою работу, а тренер принимает решение».

Отметим, что 23-летний Лунин перешел в «Реал» летом 2018 года. За это время Андрей провел за «сливочных» 12 матчей и пропустил десять мячей. Контракт голкипера с мадридским клубом действителен до июня 2024 года.

Вчера, 3 января, Лунин провел кубковый матч за королевский клуб и отстоял на ноль.

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Андрей Лунин Реал Мадрид
Источник Relevo
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Remark
Ох и бедняжка((( Страдает он. Иди я тебя пожалею.
Лично мое мнение, понимаю, что многие могут не согласиться, но!!! в такие молодые годы сидеть на банке - это глупо. Хоть в Реале, хоть в Баварии, хоть команде Вселенной... Ясно, что ты тренируешься с одними из лучших футболистов в мире, имеешь высокий шанс получить титулы, но неужели тебе не жаль футбольной жизни и кайфа получения от официальных игр стоя на воротах и делая под взрыв эмоций болельщиков блестящие сейвы? 
Опять, это только мое мнение, но если даже что-то серьезное с Куртуа случится, то ему быстро найдут/купят замену основного воротника. А ждать, что Куртуа из-за простуды не сыграет пару матчей и тебя выпустят в основе 2-3 раза за год - ну не знаю... 
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