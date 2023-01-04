Начала сезон с победы. Киченок успешно стартовала на турнире в Австралии
Украинка вместе с Аленой Остапенко вышла в четвертьфинал соревнований в Аделаиде
Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе со своей напарницей Аленой Остапенко (Латвия) в 1/8 финала хардового турнира серии WTA 500 в Аделаиде (Австралия) в трех сетах обыграла американский дуэт Кейтлин Кристиан / Сабрина Сантамария за 1 час и 26 минут.
WTA 500 Аделаида. Пары. Хард. 1/8 финала
Кейтлин Кристиан (США) / Сабрина Сантамария (США) – Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) – 2:6, 6:3, [7:10]
Отметим, что для украинско-латвийского дуэта эта первый парный матч сезона 2023 года. В четвертьфинале турнира Киченок и Остапенко сыграют против Екатерины Александровой и Чжан Шуай.
К слову, ранее с парного турнира в Аделаиде вылетела сестра Людмилы – Надия Киченок.
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