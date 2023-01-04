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  4. Начала сезон с победы. Киченок успешно стартовала на турнире в Австралии
WTA
04 января 2023, 11:58 |
136
0

Начала сезон с победы. Киченок успешно стартовала на турнире в Австралии

Украинка вместе с Аленой Остапенко вышла в четвертьфинал соревнований в Аделаиде

04 января 2023, 11:58 |
136
0
Начала сезон с победы. Киченок успешно стартовала на турнире в Австралии
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе со своей напарницей Аленой Остапенко (Латвия) в 1/8 финала хардового турнира серии WTA 500 в Аделаиде (Австралия) в трех сетах обыграла американский дуэт Кейтлин Кристиан / Сабрина Сантамария за 1 час и 26 минут.

WTA 500 Аделаида. Пары. Хард. 1/8 финала

Кейтлин Кристиан (США) / Сабрина Сантамария (США) – Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) – 2:6, 6:3, [7:10]

Отметим, что для украинско-латвийского дуэта эта первый парный матч сезона 2023 года. В четвертьфинале турнира Киченок и Остапенко сыграют против Екатерины Александровой и Чжан Шуай.

К слову, ранее с парного турнира в Аделаиде вылетела сестра Людмилы – Надия Киченок.

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Людмила Киченок Алена Остапенко WTA Аделаида Сабрина Сантамария
Источник Sport.ua
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