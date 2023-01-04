Александрия намерена поменять голкипера

Вратарь Олег Билык в нынешнее зимнее межсезонье может сменить «Александрию» на другой клуб. Сообщается, что у 24-летнего стража ворот истекает срок действия контракта с клубом.

В «Александрии» в настоящий момент уже рассматривают на вратарскую позицию другого исполнителя взамен Билыку.

В нынешнем сезоне Олег Билык провел за александрийцев 11 матчей в УПЛ, в трех из них отыграл на ноль. В общей сложности он в составе «Александрии» сыграл, начиная с 2018 года, в 46 поединках.

«Александрия» в таблице чемпионата Украины занимает 5 место с 24-мя очками после 13 матчей.

Ранее сообщалось, что александрийский клуб может арендовать нападающего донецкого «Шахтера».