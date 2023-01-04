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Украина. Премьер лига
04 января 2023, 10:46 | Обновлено 04 января 2023, 10:51
403
1

Александрия намерена поменять голкипера

Команду из Кировоградской области может покинуть Олег Билык

04 января 2023, 10:46 | Обновлено 04 января 2023, 10:51
403
1
Александрия намерена поменять голкипера
ФК Александрия. Олег Билык

Вратарь Олег Билык в нынешнее зимнее межсезонье может сменить «Александрию» на другой клуб. Сообщается, что у 24-летнего стража ворот истекает срок действия контракта с клубом.

В «Александрии» в настоящий момент уже рассматривают на вратарскую позицию другого исполнителя взамен Билыку.

В нынешнем сезоне Олег Билык провел за александрийцев 11 матчей в УПЛ, в трех из них отыграл на ноль. В общей сложности он в составе «Александрии» сыграл, начиная с 2018 года, в 46 поединках.

«Александрия» в таблице чемпионата Украины занимает 5 место с 24-мя очками после 13 матчей.

Ранее сообщалось, что александрийский клуб может арендовать нападающего донецкого «Шахтера».

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александрия трансферы УПЛ Олег Билык
Источник Footboom
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Gargantua
согласен что голкипер у них слабенький
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