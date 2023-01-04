А ведь когда-то Халеп обыгрывала. Снигур уступила австралийке в Канберре

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 148) в 1/8 финала 60-тысячника в Канберре (Австралия) в двух сетах проиграла Астре Шарме (Австралия, WTA 233) в двух сетах за 57 минут.

ITF W60 Канберра. Хард. 1/8 финала

Дарья Снигур (Украина) – Астра Шарма (Австралия) – 2:6, 2:6

Отметим, что на US Open 2022 Снигур сенсационно обыграла экс-первую ракетку мира Симону Халеп. Однако затем ее результаты начали спадать.

К слову, ранее на этом турнире в четвертьфинал вышла Леся Цуренко.