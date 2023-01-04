А ведь когда-то Халеп обыгрывала. Снигур уступила австралийке в Канберре
Украинка разгромно проиграла Астре Шарме
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 148) в 1/8 финала 60-тысячника в Канберре (Австралия) в двух сетах проиграла Астре Шарме (Австралия, WTA 233) в двух сетах за 57 минут.
ITF W60 Канберра. Хард. 1/8 финала
Дарья Снигур (Украина) – Астра Шарма (Австралия) – 2:6, 2:6
Отметим, что на US Open 2022 Снигур сенсационно обыграла экс-первую ракетку мира Симону Халеп. Однако затем ее результаты начали спадать.
К слову, ранее на этом турнире в четвертьфинал вышла Леся Цуренко.
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До чого тут Халеп? Навіщо її вплітати в заголовок?І взагалі той факт, що саме на цьому US open Халеп спіймали на допінгу - говорить, що вона або злила матч, бо не хотіла проходити дуже далеко. Або була настільки розібрана звісткою, що програла. Бо їй вже напевно повідомили на той час, що в неї допінг. Тому ця "величезна перемога Снігур" насправді скоріш за все просто сталася випадково. Тому після неї вона нікого особливо і не обігрує.