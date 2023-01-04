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  4. А ведь когда-то Халеп обыгрывала. Снигур уступила австралийке в Канберре
ITF
04 января 2023, 10:55 |
523
4

А ведь когда-то Халеп обыгрывала. Снигур уступила австралийке в Канберре

Украинка разгромно проиграла Астре Шарме

04 января 2023, 10:55 |
523
4
А ведь когда-то Халеп обыгрывала. Снигур уступила австралийке в Канберре
Twitter. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 148) в 1/8 финала 60-тысячника в Канберре (Австралия) в двух сетах проиграла Астре Шарме (Австралия, WTA 233) в двух сетах за 57 минут.

ITF W60 Канберра. Хард. 1/8 финала

Дарья Снигур (Украина) – Астра Шарма (Австралия) – 2:6, 2:6

Отметим, что на US Open 2022 Снигур сенсационно обыграла экс-первую ракетку мира Симону Халеп. Однако затем ее результаты начали спадать.

К слову, ранее на этом турнире в четвертьфинал вышла Леся Цуренко.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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anacreon
Спорт.юа, я не знаю, хто вам пише ці маразматичні заголовки. Але перестаньте ганьбитися. Навіщо ви їх пишете? Ви не можете просто новини написати?
До чого тут Халеп? Навіщо її вплітати в заголовок?І взагалі той факт, що саме на цьому US open Халеп спіймали на допінгу - говорить, що вона або злила матч, бо не хотіла проходити дуже далеко. Або була настільки розібрана звісткою, що програла. Бо їй вже напевно повідомили на той час, що в неї допінг. Тому ця "величезна перемога Снігур"  насправді скоріш за все просто сталася випадково. Тому після неї вона нікого особливо і не обігрує.
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+1
LYUTSIUS
Без подачі Снігур безнадійна, а перемога над Халеп була приємною сенсацією, а може й збігобставиною. Треба тренувати подачу, інакше так і загрузне у другій-третій сотні.
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0
Трегубов Дмитрий
і матч було перервано. Не зрозумів на який час. Це могло збити за умови різниці у часових поясах
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0
Sashamar
Шарма не гірша за Снігур. Принаймні, у бійцівських якостях точно краща.
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0
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