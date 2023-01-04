«Это была сильная команда». Лунин подвел итоги кубкового матча Реала

Украинский голкипер испанского футбольного клуба «Реал» Мадрид Андрей Лунин прокомментировал минимальную победу в кубковом матче против «Касереньо»:

«Я доволен, что сыграл на ноль, но это работа всей команды. Мы очень много отдали сил. Я хочу поблагодарить партнеров. Главное – победа, мы двигаемся вперед.

Мы знали соперника и поле, которое нас ждало. Это конкурентоспособная, сильная команда, у них плотная защита. Но в конце концов, это был хороший вечер для нас, а это самое главное».

Отметим, что поединок 1/16 финал Кубка Испании между «сливочными» и «Касереньо» завершился со счетом 1:0.