Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Это была сильная команда». Лунин подвел итоги кубкового матча Реала
Испания
04 января 2023, 10:10 | Обновлено 04 января 2023, 10:52
653
0

«Это была сильная команда». Лунин подвел итоги кубкового матча Реала

Украинский голкипер – про игру с «Касереньо»

04 января 2023, 10:10 | Обновлено 04 января 2023, 10:52
653
0
«Это была сильная команда». Лунин подвел итоги кубкового матча Реала
Twitter. Андрей Лунин

Украинский голкипер испанского футбольного клуба «Реал» Мадрид Андрей Лунин прокомментировал минимальную победу в кубковом матче против «Касереньо»:

«Я доволен, что сыграл на ноль, но это работа всей команды. Мы очень много отдали сил. Я хочу поблагодарить партнеров. Главное – победа, мы двигаемся вперед.

Мы знали соперника и поле, которое нас ждало. Это конкурентоспособная, сильная команда, у них плотная защита. Но в конце концов, это был хороший вечер для нас, а это самое главное».

Отметим, что поединок 1/16 финал Кубка Испании между «сливочными» и «Касереньо» завершился со счетом 1:0.

По теме:
Касереньо – Реал – 0:1. Сухой матч Лунина, мяч Родриго. Видео гола и обзор
Лунин сыграл на ноль. Реал в Кубке минимально победил клуб 4-го дивизиона
Лунин выйдет в основе Реала на матч 1/16 финала Кубка Испании
Андрей Лунин Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Касереньо
Источник ФК Реал Мадрид
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Все-таки Тоттенхэм? Лондонцы подали официальный запрос по Малиновскому
Футбол | 04 января 2023, 09:37 1
Все-таки Тоттенхэм? Лондонцы подали официальный запрос по Малиновскому
Все-таки Тоттенхэм? Лондонцы подали официальный запрос по Малиновскому

Англичане предлагают аренду до конца сезона с выкупом

ВИДЕО. Луис Адриано не нужен, предложение по Мудрику, ставим на Арсенал
Футбол | 03 января 2023, 12:20 0
ВИДЕО. Луис Адриано не нужен, предложение по Мудрику, ставим на Арсенал
ВИДЕО. Луис Адриано не нужен, предложение по Мудрику, ставим на Арсенал

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

Ман Юнайтед победил в 6 играх кряду впервые со времен Моуринью
Футбол | 04.01.2023, 07:35
Ман Юнайтед победил в 6 играх кряду впервые со времен Моуринью
Ман Юнайтед победил в 6 играх кряду впервые со времен Моуринью
Какую команду возглавит Петраков после сборной Украины
Футбол | 03.01.2023, 19:00
Какую команду возглавит Петраков после сборной Украины
Какую команду возглавит Петраков после сборной Украины
ФОТО. Позор. Инфантино сделал селфи возле гроба Пеле с улыбкой на лице
Футбол | 03.01.2023, 21:47
ФОТО. Позор. Инфантино сделал селфи возле гроба Пеле с улыбкой на лице
ФОТО. Позор. Инфантино сделал селфи возле гроба Пеле с улыбкой на лице
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не финал ЧМ-2022. Megogo назвал самые рейтинговые трансляции года
Не финал ЧМ-2022. Megogo назвал самые рейтинговые трансляции года
02.01.2023, 09:49 2
Футбол
МАКГИГАН: «Хотел бы посмотреть, как Фьюри справился бы с Виталием Кличко»
МАКГИГАН: «Хотел бы посмотреть, как Фьюри справился бы с Виталием Кличко»
03.01.2023, 11:04 6
Бокс
СМИ: летом Роналду может вернуться в АПЛ
СМИ: летом Роналду может вернуться в АПЛ
02.01.2023, 21:48 8
Футбол
А как же сборная? Ребров вернулся к работе с Аль-Айном
А как же сборная? Ребров вернулся к работе с Аль-Айном
02.01.2023, 19:10 6
Футбол
Последняя остановка Криштиану. Что являет собой саудовский Аль-Наср
Последняя остановка Криштиану. Что являет собой саудовский Аль-Наср
03.01.2023, 11:06 13
Футбол
Даром не нужен. Интернасьонал отказался от услуг экс-форварда Шахтера
Даром не нужен. Интернасьонал отказался от услуг экс-форварда Шахтера
02.01.2023, 19:47
Футбол
ФОТО. Легендарному Михаэлю Шумахеру исполнилось 54 года
ФОТО. Легендарному Михаэлю Шумахеру исполнилось 54 года
03.01.2023, 15:30 2
Авто/мото
Без сенсаций. Определены полуфиналисты молодежного ЧМ по хоккею U-20
Без сенсаций. Определены полуфиналисты молодежного ЧМ по хоккею U-20
03.01.2023, 05:40 1
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности