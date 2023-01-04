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  4. Ньюкасл смог прервать удивительную серию Арсенала
Англия
04 января 2023, 10:06 |
447
1

Ньюкасл смог прервать удивительную серию Арсенала

«Сороки» сдержали атаку команды Микеля Артеты

04 января 2023, 10:06 |
447
1
Ньюкасл смог прервать удивительную серию Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 3 января, в матче 19-го тура чемпионата Англии лондонский «Арсенал» с украинским защитником Александром Зинченко принял на своем поле «Ньюкасл». Встреча завершилась вничью 0:0.

Игроки «Арсенала» впервые в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги покинули поле без голов. Ранее лондонцы забивали как минимум один гол во всех 16-ти поединках чемпионата-2022/2023.

«Арсенал» в турнирной таблице АПЛ занимает первое место, набрав 44 очка в 17 матчах. 15 января Зинченко и Ко сыграют на выезде с «Тоттенхэмом».

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Арсенал Лондон Ньюкасл Арсенал - Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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Old Т
А Ньюкасл пока проиграл только Ливерпулю в 5-м туре.
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