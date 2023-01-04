Ньюкасл смог прервать удивительную серию Арсенала

В среду, 3 января, в матче 19-го тура чемпионата Англии лондонский «Арсенал» с украинским защитником Александром Зинченко принял на своем поле «Ньюкасл». Встреча завершилась вничью 0:0.

Игроки «Арсенала» впервые в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги покинули поле без голов. Ранее лондонцы забивали как минимум один гол во всех 16-ти поединках чемпионата-2022/2023.

«Арсенал» в турнирной таблице АПЛ занимает первое место, набрав 44 очка в 17 матчах. 15 января Зинченко и Ко сыграют на выезде с «Тоттенхэмом».