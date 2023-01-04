Фрэнк ЛЭМПАРД: «К такой ситуации нужно привыкать»

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард пояснил, как себя чувствует во главе «ирисок» на фоне плохих результатов команды в последних матчах. Как известно, ливерпульский коллектив, цвета которого защищает украинский защитник Виталий Миколенко, в шести последних матчах в АПЛ не может победить – 2 ничьи и 4 поражения.

«К такой ситуации нужно привыкать. Давление - это часть моей работы. Все осознают, что нереально выигрывать каждые выходные. Нам необходимо стараться больше, все просто. Я рулевой команды АПЛ. На этом посту всегда испытываешь сильное давление», – признался Лэмпард.

Во вторник, 3 января, «Эвертон» в матче 19-го тура чемпионата Англии проиграл дома «Брайтону» со счетом 1:4.

В таблице АПЛ «ириски» занимают 16-е место с 15 очками в активе.