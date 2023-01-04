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Англия
04 января 2023, 09:26 | Обновлено 04 января 2023, 09:36
225
1

Фрэнк ЛЭМПАРД: «К такой ситуации нужно привыкать»

Наставник «Эвертона» – об оказываемом давлении

04 января 2023, 09:26 | Обновлено 04 января 2023, 09:36
225
1
Фрэнк ЛЭМПАРД: «К такой ситуации нужно привыкать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Лэмпард

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард пояснил, как себя чувствует во главе «ирисок» на фоне плохих результатов команды в последних матчах. Как известно, ливерпульский коллектив, цвета которого защищает украинский защитник Виталий Миколенко, в шести последних матчах в АПЛ не может победить – 2 ничьи и 4 поражения.

«К такой ситуации нужно привыкать. Давление - это часть моей работы. Все осознают, что нереально выигрывать каждые выходные. Нам необходимо стараться больше, все просто. Я рулевой команды АПЛ. На этом посту всегда испытываешь сильное давление», – признался Лэмпард.

Во вторник, 3 января, «Эвертон» в матче 19-го тура чемпионата Англии проиграл дома «Брайтону» со счетом 1:4.

В таблице АПЛ «ириски» занимают 16-е место с 15 очками в активе.

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Фрэнк Лэмпард Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Эвертон - Брайтон
Источник Sky Sports
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Комментарии 1
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Alex196
Начали неплохо сезон а сейчас снова борьба за выживание .провалы .чувствуется что Лампардв уберут и как обычно поставят кризисного менеджера который кого только не спас начиная с Сандерленда дядюшка Сэм Алвердайс 
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