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Англия
04 января 2023, 09:37 | Обновлено 04 января 2023, 09:52
572
0

Все-таки Тоттенхэм? Лондонцы подали официальный запрос по Малиновскому

Англичане предлагают аренду до конца сезона с выкупом

04 января 2023, 09:37 | Обновлено 04 января 2023, 09:52
572
0
Все-таки Тоттенхэм? Лондонцы подали официальный запрос по Малиновскому
Twitter. Руслан Малиновский

Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» сделал официально предложение «Аталанте» по украинскому игроку Руслану Малиновскому.

Сообщается, что англичане предлагают аренду до конца сезона с выкупом. Пункт о выкупе трансфера 29-летнего игрока станет обязательным только в случае выполнения определенных условий во второй половине сезона. Финансовые детали запроса не разглашаются

Отметим, что в подписании Малиновского также заинтересованы «Вест Хэм» и «Марсель». Ранее сообщалось, что именно «Марсель» планировал предложить «Аталанте» аренду Руслана до конца сезона с выкупом.

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Источник Corriere della Sera
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