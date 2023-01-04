Все-таки Тоттенхэм? Лондонцы подали официальный запрос по Малиновскому

Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» сделал официально предложение «Аталанте» по украинскому игроку Руслану Малиновскому.

Сообщается, что англичане предлагают аренду до конца сезона с выкупом. Пункт о выкупе трансфера 29-летнего игрока станет обязательным только в случае выполнения определенных условий во второй половине сезона. Финансовые детали запроса не разглашаются

Отметим, что в подписании Малиновского также заинтересованы «Вест Хэм» и «Марсель». Ранее сообщалось, что именно «Марсель» планировал предложить «Аталанте» аренду Руслана до конца сезона с выкупом.