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  4. Хау выразил разочарование ничьей Ньюкасла с Арсеналом
Англия
04 января 2023, 08:27 |
691
0

Хау выразил разочарование ничьей Ньюкасла с Арсеналом

Наставник «сорок» – о визите к «канонирам»

04 января 2023, 08:27 |
691
0
Хау выразил разочарование ничьей Ньюкасла с Арсеналом
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хау

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау поделился эмоциями от поединка с «Арсеналом» (0:0) в 19-м туре чемпионата Англии.

«Считаю, что мы показали очень, очень хорошую игру в обороне. Это была командная работа, мы знали, как хорош в атаке «Арсенал». Но я чуть расстроен, что мы не смогли быть опаснее для соперника, но и «Арсенал» многого не позволял», – заявил Хау.

Как ранее сообщалось, в компенсированное время игры «Арсенал – «Ньюкасл» арбитр не назначил пенальти в пользу «канониров» за игру рукой.

В турнирной таблице АПЛ «Арсенал», имея 44 очка, единолично лидирует. «Ньюкасл» идет на 3-й позиции с 35 пунктами.

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Источник Sky Sports
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