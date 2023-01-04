Хау выразил разочарование ничьей Ньюкасла с Арсеналом

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау поделился эмоциями от поединка с «Арсеналом» (0:0) в 19-м туре чемпионата Англии.

«Считаю, что мы показали очень, очень хорошую игру в обороне. Это была командная работа, мы знали, как хорош в атаке «Арсенал». Но я чуть расстроен, что мы не смогли быть опаснее для соперника, но и «Арсенал» многого не позволял», – заявил Хау.

Как ранее сообщалось, в компенсированное время игры «Арсенал – «Ньюкасл» арбитр не назначил пенальти в пользу «канониров» за игру рукой.

В турнирной таблице АПЛ «Арсенал», имея 44 очка, единолично лидирует. «Ньюкасл» идет на 3-й позиции с 35 пунктами.