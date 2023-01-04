Спорный эпизод. Судья не назначил пенальти для Арсенала за игру рукой
В компенсированное время матча 19-го тура АПЛ вспыхнули страсти
В матче 19-го тура АПЛ «Арсенал» не смог преодолеть сопротивление «Ньюкасла» (0:0).
Украинский защитник Александр Зинченко отыграл весь матч за канониров.
Спорный эпизод произошел в компенсированное время матча. После прострела игрока канониров вингер «Ньюкасла» Джейкоб Мерфи сыграл рукой.
Однако судья Эндрю Мэдли не назначил пенальти в ворота «сорок». Видимо, арбитры посчитали касание неумышленным.
Главный тренер лондонской команды Микель Артета на эмоциях высказал претензии к судейской бригаде.
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