Спорный эпизод. Судья не назначил пенальти для Арсенала за игру рукой

В матче 19-го тура АПЛ «Арсенал» не смог преодолеть сопротивление «Ньюкасла» (0:0).

Украинский защитник Александр Зинченко отыграл весь матч за канониров.

Спорный эпизод произошел в компенсированное время матча. После прострела игрока канониров вингер «Ньюкасла» Джейкоб Мерфи сыграл рукой.

Однако судья Эндрю Мэдли не назначил пенальти в ворота «сорок». Видимо, арбитры посчитали касание неумышленным.

Главный тренер лондонской команды Микель Артета на эмоциях высказал претензии к судейской бригаде.