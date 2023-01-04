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Англия
04 января 2023, 00:45 | Обновлено 04 января 2023, 01:04
430
1

Спорный эпизод. Судья не назначил пенальти для Арсенала за игру рукой

В компенсированное время матча 19-го тура АПЛ вспыхнули страсти

04 января 2023, 00:45 | Обновлено 04 января 2023, 01:04
430
1
Спорный эпизод. Судья не назначил пенальти для Арсенала за игру рукой
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 19-го тура АПЛ «Арсенал» не смог преодолеть сопротивление «Ньюкасла» (0:0).

Украинский защитник Александр Зинченко отыграл весь матч за канониров.

Спорный эпизод произошел в компенсированное время матча. После прострела игрока канониров вингер «Ньюкасла» Джейкоб Мерфи сыграл рукой.

Однако судья Эндрю Мэдли не назначил пенальти в ворота «сорок». Видимо, арбитры посчитали касание неумышленным.

Главный тренер лондонской команды Микель Артета на эмоциях высказал претензии к судейской бригаде.

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Ньюкасл Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Арсенал - Ньюкасл судейство пенальти Джейкоб Мерфи Микель Артета Эндрю Мэдли
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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introvert
Це, звісно, пенальті. Тим більше поряд інший захисник "сорок" чудово продемонстрував, як треба ховати руки у власному штрафному. Мерфі ж показав, як цього робити не треба. Та, здається, в футболі разом з великими грошима з`являється й великий авторитет)
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