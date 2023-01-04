Англия04 января 2023, 07:35 | Обновлено 04 января 2023, 07:57
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Ман Юнайтед победил в 6 играх кряду впервые со времен Моуринью
Команда Эрика тен Хага набрала хороший ход
04 января 2023, 07:35 | Обновлено 04 января 2023, 07:57
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Во вторник, 3 января, «Манчестер Юнайтед» в 19-м туре английской Премьер-лиги убедительно переиграл «Борнмут» – 3:0.
Во всех турнирах команда Эрика тен Хага добилась шестой подряд победы. В последний раз до этого манкунианцам удавалась подобная серия в 2017 году. Тогда командой руководил Жозе Моуринью.
Автором одного из голов в ворота «Борнмута» стал Маркус Рэшфорд. Он поразил ворота соперников в четвертом поединке кряду. С ним такое случилось в карьере впервые.
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