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  4. Ман Юнайтед победил в 6 играх кряду впервые со времен Моуринью
Англия
04 января 2023, 07:35 | Обновлено 04 января 2023, 07:57
292
1

Ман Юнайтед победил в 6 играх кряду впервые со времен Моуринью

Команда Эрика тен Хага набрала хороший ход

04 января 2023, 07:35 | Обновлено 04 января 2023, 07:57
292
1
Ман Юнайтед победил в 6 играх кряду впервые со времен Моуринью
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

Во вторник, 3 января, «Манчестер Юнайтед» в 19-м туре английской Премьер-лиги убедительно переиграл «Борнмут» – 3:0.

Во всех турнирах команда Эрика тен Хага добилась шестой подряд победы. В последний раз до этого манкунианцам удавалась подобная серия в 2017 году. Тогда командой руководил Жозе Моуринью.

Автором одного из голов в ворота «Борнмута» стал Маркус Рэшфорд. Он поразил ворота соперников в четвертом поединке кряду. С ним такое случилось в карьере впервые.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед - Борнмут Борнмут
Источник ESPN
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виталий жалыбин
всеравно форвард им надо уже зимой
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