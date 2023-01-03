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Украина. Премьер лига
03 января 2023, 22:59 | Обновлено 03 января 2023, 23:15
82
0

Хавбек, покинувший Кривбасс, может продолжить карьеру в Армении

Иван Зотько может подписать контракт с армянским клубом «Урарту»

03 января 2023, 22:59 | Обновлено 03 января 2023, 23:15
82
0
Хавбек, покинувший Кривбасс, может продолжить карьеру в Армении
ФК Кривбасс Кривой Рог. Иван Зотько

Украинский защитник Иван Зотько может продолжить карьеру за границей, в Армении.

Интерес к услугам Ивана проявляет армянский клуб «Урарту», и очень вероятно, что именно в этой команде окажется украинец.

3 января защитник Иван Зотько покинул «Кривбасс». Клуб и игрок прекратили сотрудничество по взаимному согласию сторон.

В текущем сезоне УПЛ 26-летний футболист провел 5 матчей, а суммарное количество его игрового времени составило 209 минут.

За армянскую команду «Урарту» играют украинцы Дмитрий Хлебас, Евгений Цымбалюк и Вадим Парамонов.

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Кривбасс Кривой Рог Иван Зотько Урарту трансферы Дмитрий Хлебас Вадим Парамонов Евгений Цымбалюк
Источник Спортивка
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