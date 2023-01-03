Хавбек, покинувший Кривбасс, может продолжить карьеру в Армении

Украинский защитник Иван Зотько может продолжить карьеру за границей, в Армении.

Интерес к услугам Ивана проявляет армянский клуб «Урарту», и очень вероятно, что именно в этой команде окажется украинец.

3 января защитник Иван Зотько покинул «Кривбасс». Клуб и игрок прекратили сотрудничество по взаимному согласию сторон.

В текущем сезоне УПЛ 26-летний футболист провел 5 матчей, а суммарное количество его игрового времени составило 209 минут.

За армянскую команду «Урарту» играют украинцы Дмитрий Хлебас, Евгений Цымбалюк и Вадим Парамонов.